Forbes publikon listën e miliarderëve të botës për vitin 2026/ Kush kryeson renditjen

Revista amerikane Forbes ka publikuar listën e 40-të vjetore “Miliarderët e Botës”, renditjen e njerëzve më të pasur në planet për vitin 2026. Sipas raportit, numri i miliarderëve në nivel global ka arritur një rekord historik, duke reflektuar rritjen e shpejtë të pasurisë në vitet e fundit.
Lista e këtij viti përfshin 3,428 miliarderë, rreth 400 më shumë se një vit më parë dhe numrin më të lartë që nga publikimi i parë i renditjes në vitin 1987. Pasuria e tyre e përbashkët vlerësohet në 20.1 trilionë dollarë, krahasuar me 16.1 trilionë dollarë në vitin 2025.
Musk kryeson për të dytin vit radhazi
Në krye të listës renditet sipërmarrësi amerikan Elon Musk, i cili mban vendin e parë për të dytin vit radhazi. Pasuria e tij vlerësohet në rreth 839 miliardë dollarë, duke e bërë atë personin më të pasur të regjistruar ndonjëherë.
Rritja e pasurisë së Musk lidhet kryesisht me performancën e kompanive të tij Tesla dhe SpaceX, kjo e fundit me plane për të dalë në bursë gjatë vitit 2026. Ai është gjithashtu personi i parë në histori që ka kaluar pragun e 800 miliardë dollarëve, duke u afruar me mundësinë për t’u bërë trilioneri i parë në botë.
“Ky është viti i miliarderëve”, deklaroi redaktori i lartë për pasurinë në Forbes, Chase Peterson-Withorn, duke theksuar se rritja e tregjeve të aksioneve dhe zhvillimi i inteligjencës artificiale kanë ndikuar në shtimin e pasurisë globale.
Pesëshja më e pasur në botë
Pas Musk në renditje vjen bashkëthemeluesi i Google, Larry Page, me një pasuri të vlerësuar 257 miliardë dollarë. Në vendin e tretë renditet bashkëthemeluesi tjetër i Google, Sergey Brin, me 237 miliardë dollarë.
Pesëshen e parë e plotësojnë themeluesi i Amazon, Jeff Bezos, me 224 miliardë dollarë, dhe drejtuesi i Meta, Mark Zuckerberg, me 222 miliardë dollarë.
Rritet pasuria e Donald Trump
Sipas renditjes, pasuria e presidentit amerikan Donald Trump është rritur me 27%, duke arritur në rreth 6.5 miliardë dollarë. Ai renditet në vendin e 645-të në listën globale të miliarderëve.
Miliarderë të rinj në listë
Lista e vitit 2026 përfshin 390 miliarderë të rinj, mes tyre figura të njohura nga fusha të ndryshme. Ndër emrat e rinj përfshihen producenti dhe sipërmarrësi Dr. Dre, këngëtarja Beyoncé Knowles-Carter, legjenda e tenisit Roger Federer, si dhe biznesmeni Greg Abel, pasardhësi i Warren Buffett në krye të Berkshire Hathaway.
Në listë përfshihen gjithashtu investitori Kimbal Musk dhe sipërmarrësja Nicole Shanahan.
SHBA kryeson në numrin e miliarderëve
Në nivel global, Shtetet e Bashkuara të Amerikës mbeten vendi me numrin më të madh të miliarderëve, me 989 persona në listë dhe një pasuri të kombinuar prej 8.4 trilionë dollarësh.
Pas tyre renditet Kina me 539 miliarderë, ndërsa India mban vendin e tretë me 229 miliarderë.
Klubi i 100 miliardë dollarëve
Raporti evidenton gjithashtu një rekord të ri: 20 persona në botë kanë pasuri mbi 100 miliardë dollarë, krahasuar me 15 vitin e kaluar. Ky grup elitë zotëron së bashku 3.8 trilionë dollarë, çka do të thotë se vetëm 0.5% e miliarderëve në botë kontrollojnë pothuajse një të pestën e pasurisë totale të këtij grupi.
Ndërkohë, 89 persona kanë dalë nga lista këtë vit, ndërsa 39 miliarderë kanë ndërruar jetë, duke sjellë ndryshime në renditjen globale të pasurisë.
