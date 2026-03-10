Autobusi me nxënës përplaset me një automjet në Qipro, plagosen 13 persona

Një aksident rrugor është regjistruar këtë të martë në Qipro, në segmentin rrugor Agios Epiphanios – Palaichori, ku janë përfshirë një autobus që transportonte nxënës dhe një automjet.
Si pasojë e përplasjes kanë mbetur të plagosur 13 persona, mes tyre 10 nxënës, ndërsa tre të tjerët janë të rritur.
Sipas informacioneve paraprake, të rriturit e plagosur janë shoferi i autobusit shkollor dhe dy pasagjerë të automjetit tjetër të përfshirë në aksident. Të gjithë të lënduarit janë transportuar me ambulancë drejt spitalit për të marrë ndihmën e nevojshme mjekësore.
Pas aksidentit, të dy korsitë e rrugës Agios Epiphanios – Palaichori, të cilat u bllokuan përkohësisht për shkak të përplasjes, janë rihapur dhe qarkullimi i automjeteve vijon normalisht.
Ndërkohë, policia rrugore në Qipro ka nisur hetimet për të sqaruar plotësisht rrethanat dhe shkaqet e aksidentit.
