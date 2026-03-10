Sekuestrohen veshje sportive me vlerë rreth 800 mijë euro në Prishtinë

Dogana e Kosovës ka njoftuar zbulimin e një sasie të konsiderueshme mallrash të dyshuara për kontrabandë në rajonin e Prishtina, me një vlerë të përgjithshme të përllogaritur rreth 800 mijë euro.
Sipas njoftimit zyrtar, operacioni është zhvilluar më 10 mars 2026, në bazë të kompetencave që burojnë nga Kodi Doganor dhe i Akcizave i Republikës së Kosovës. Gjatë aksionit janë kontrolluar pesë lokacione, kryesisht depo të bizneseve të ndryshme në rajonin e kryeqytetit.
Nga kontrollet e kryera është konstatuar një sasi e madhe mbathjesh sportive me marka të mbrojtura, si dhe veshje tekstili, për të cilat dyshohet se nuk posedojnë dokumentacion të rregullt për origjinën dhe procedurat e zhdoganimit në Kosova.
Autoritetet doganore bëjnë të ditur se malli i sekuestruar vlerësohet të ketë një vlerë të përafërt prej 800 mijë eurosh.
Pas evidentimit të rastit është njoftuar Prokurori Kujdestar nga Prokuroria Themelore në Prishtinë, i cili ka autorizuar ndërmarrjen e veprimeve të mëtejshme procedurale. Personat e dyshuar në lidhje me pronësinë e mallit janë duke u intervistuar, ndërsa malli i gjetur po inventarizohet dhe konfiskohet për t’u transportuar në depot e Doganës së Kosovës.
Autoritetet kanë theksuar se hetimet për këtë rast janë në vijim, me qëllim zbardhjen e plotë të rrethanave dhe përgjegjësive ligjore.
