‘Zgjerimi nuk është ideologji, por siguri’! Udhëheqësit e BE-së kërkojnë hapa më të shpejtë për integrimin e Ballkanit Perëndimor

Presidenti i António Costa dhe presidentja e Komisioni Evropian, Ursula von der Leyen, theksuan të martën nevojën për përshpejtimin e procesit të zgjerimit të Bashkimi Evropian, duke e cilësuar atë si një domosdoshmëri strategjike për sigurinë dhe stabilitetin e kontinentit.
Gjatë Konferenca e Ambasadorëve të BE-së 2026, dy drejtuesit e lartë evropianë theksuan se zgjerimi nuk duhet të shihet më si një proces i ngadalshëm burokratik, por si një hap i domosdoshëm për të forcuar stabilitetin gjeopolitik në Evropë.
Sipas tyre, zhvillimet e fundit ndërkombëtare, veçanërisht pas pushtimi rus i Ukrainës në vitin 2022, kanë krijuar një realitet të ri strategjik që kërkon përfshirjen më të shpejtë të vendeve kandidate në strukturat evropiane.
Costa: Zgjerimi, investimi më i mirë gjeostrategjik
Presidenti i Këshilli Evropian, António Costa, e cilësoi zgjerimin si një nga prioritetet kryesore të mandatit të tij, duke theksuar se momenti aktual duhet shfrytëzuar për të afruar më tej vendet aspirante drejt BE-së.
Ai vuri në dukje se dinamika e krijuar nga aplikimi i Ukraina për anëtarësim duhet të shërbejë edhe për përshpejtimin e integrimit të vendeve të Ballkani Perëndimor.
“Bashkimi Evropian është një projekt pajtimi dhe paqeje. Këto vlera janë të lidhura ngushtë me zgjerimin, duke e bërë atë investimin më të mirë gjeostrategjik për të ardhmen tonë. Duhet të respektojmë parimin e meritës, por njëkohësisht të veprojmë me ndjenjën e urgjencës”, deklaroi Costa.
Sipas tij, e ardhmja e vendeve partnere në Ballkan dhe në lindje të kontinentit është e lidhur qartë me Bashkimin Evropian, pasi integrimi i tyre kontribuon drejtpërdrejt në forcimin e demokracisë dhe të shtetit të së drejtës në Evropë.
Von der Leyen: Zgjerimi lidhet me sigurinë evropiane
Në të njëjtën linjë, presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, theksoi se konteksti i ri gjeopolitik kërkon një qasje më pragmatike ndaj procesit të zgjerimit.
Sipas saj, vendet kandidate duhet të afrohen gradualisht me strukturat dhe politikat e Bashkimit Evropian edhe para anëtarësimit formal.
“Është thelbësore të përgatitemi duke afruar që tani me Bashkimin Evropian vendet e Ballkanit Perëndimor, si dhe Moldavia dhe Ukrainën. Zgjerimi nuk është çështje ideologjie, por një çështje e interesit të përbashkët evropian dhe e sigurisë”, deklaroi ajo.
Von der Leyen nënvizoi se institucionet evropiane duhet të jenë të gatshme për të ndërmarrë hapa konkretë sapo të krijohen kushtet për zgjerimin e mëtejshëm të unionit.
