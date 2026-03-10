Richard Grenell kritikon Vjosën: ‘Binomi Kurti-Osmani ishte katastrofë’

Richard Grenell, ish-emisari i Donald Trump për misione të posaçme, ka reaguar ashpër ndaj një deklarate të presidentes së Kosovës, Vjosa Osmani.
Reagimi i tij erdhi pasi Osmani deklaroi se administrata e Donald Trump ka qenë “administrata më pro-Kosovë që nga shpallja e pavarësisë”.
Në një postim në rrjetin social X, Grenell e quajti këtë deklaratë të pavërtetë dhe kritikoi edhe qeverisjen aktuale në vend:
“Ajo po gënjen. Ekipi Kurti/Osmani ka qenë një katastrofë dhe të gjithë e shohim qartë. Ajo do të thotë çfarëdo për të mbijetuar politikisht”, shkroi Grenell.
Deklarata e ish-diplomatit riktheu vëmendjen tek raporti mes Albin Kurti dhe Osmani, duke ngritur debate për efikasitetin e qeverisjes së tyre dhe vendimet politike të marrë nga binomi i tyre.
