Arrestohet i riu shqiptar në Zvicër

Një 27-vjeçar shqiptar është arrestuar nga autoritetet në Zvicër, pasi dyshohet se ishte pjesë e një rrjeti që merrej me trafik të lëndëve narkotike.
Sipas mediave zviceriane, gjatë kontrollit policia gjeti dhe sekuestroi 80 gram kokainë, pajisje për paketimin e drogës si dhe mijëra franga zvicerane, që dyshohet se janë përfituar nga aktiviteti i paligjshëm.
Nga hetimet paraprake rezulton se 27-vjeçari mund të ketë qenë i përfshirë në një aktivitet më të gjerë të shpërndarjes së drogës. Për këtë arsye, Prokuroria Publike e akuzon atë për trafik të rëndë të lëndëve narkotike.
Hetimi po drejtohet nga prokurorja publike Anna Fumagalli, ndërsa autoritetet po vazhdojnë verifikimet për të zbuluar lidhjet e mundshme të të dyshuarit me persona të tjerë të përfshirë në rrjetin e trafikut.
Ndërkohë, pritet që 27-vjeçari shqiptar të dalë para gjykatës për t’u njohur me masën e sigurisë, ndërsa hetimet për çështjen vijojnë.
