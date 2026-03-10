Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Kupa e Shqipërisë, ja përballjet e gjysmëfinales
Transmetuar më 10-03-2026, 16:30

Është hedhur shorti për gjysmëfinalet e Kupa e Shqipërisë për sezonin 2025–2026. Ceremonia u zhvillua në ambientet e Shtëpisë së Futbollit, ku goglat përcaktuan dy përballjet që do të vendosin finalistët e këtij edicioni.

Në gjysmëfinale do të përballen:

Dinamo City – Vllaznia Shkodër

Egnatia Rrogozhinë – AF Elbasani

Ashtu si sezonin e kaluar, Dinamo City, që është edhe mbajtësja në fuqi e trofeut, do të përballet sërish me Vllazninë në gjysmëfinale. Ndërkohë, Egnatia dhe Elbasani, dy skuadra që rivalizojnë edhe në kampionat, do të sfidohen gjithashtu në Kupë për një vend në finalen e kompeticionit.

Kualifikimi për në finale do të përcaktohet me sistemin vajtje-ardhje. Ndeshjet e para të gjysmëfinaleve janë planifikuar të luhen më 8 prill, ndërsa takimet e kthimit më 22 prill.

