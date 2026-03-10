Organizonin lojëra fati në Tiranë, arrestohen tre të rinj

Policia e Tiranës ka zbuluar dy ambiente ku organizoheshin lojëra fati në mënyrë të paligjshme, duke vënë në pranga tre persona të rinj të dyshuar si të përfshirë në këtë aktivitet.
Gjatë operacionit u arrestuan në flagrancë shtetasit B. K., 20 vjeç, S. M., 24 vjeç dhe E. B., 18 vjeç, të cilët dyshohet se organizonin baste sportive dhe lojëra fati në dy lokale në kryeqytet.
Sipas policisë, në rrugën Rruga Muhamet Deliu, në një lokal të administruar nga 24-vjeçari S. M., ku punonte edhe 20-vjeçari B. K., vendoseshin baste sportive përmes telefonave celularë.
Ndërkohë, në një tjetër ambient në Rruga Mysym Keta, ku ishte i punësuar 18-vjeçari E. B., gjatë kontrollit u zbuluan dy kompjuterë që përdoreshin për zhvillimin e lojërave të fatit.
Nga kontrollet e kryera në të dy lokalet, policia sekuestroi 6 njësi kompjuterike me monitorë, 4 telefona celularë dhe disa bileta me baste sportive, që dyshohet se përdoreshin për aktivitetin e paligjshëm.
Autoritetet bëjnë me dije se kontrollet për goditjen e rasteve të lojërave të fatit të paligjshme do të vijojnë edhe në zona të tjera të kryeqytetit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme.
Njoftimi i policisë
Policia e Tiranës ka finalizuar operacionin “Multigames”, gjatë të cilit janë zbuluar dy lokale ku organizoheshin në mënyrë të kundërligjshme lojëra fati. Si rezultat i operacionit janë arrestuar në flagrancë tre shtetas, administratorë dhe punonjës të këtyre subjekteve. Në pranga ranë B. K., 20 vjeç, S. M., 24 vjeç dhe E. B., 18 vjeç.
Në rrugën “Muhamet Deliu”, në një lokal të administruar nga 24-vjeçari S. M., ku punonte edhe shtetasi B. K., dyshohet se viheshin baste sportive përmes celularëve. Ndërkohë, në rrugën “Mysym Keta”, në një lokal ku ishte i punësuar shtetasi E. B., u gjetën dy kompjuterë që dyshohet se përdoreshin për organizimin e lojërave të fatit.
Gjatë kontrolleve në të dyja subjektet, policia sekuestroi 6 njësi kompjuterike dhe monitorë, 4 telefona celularë dhe bileta me baste sportive. Operacioni u zhvillua nga specialistët e Sektorit për Hetimin e Krimeve Kibernetike, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale, në vijim të kontrolleve për evidentimin e ambienteve që përdoren për organizimin e paligjshëm të lojërave të fatit.
Materialet procedurale i janë referuar Prokurorisë së Tiranës për veprime të mëtejshme, ndërsa kontrollet kundër kësaj veprimtarie të kundërligjshme vijojnë.
