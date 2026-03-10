Pse disa përdorues po e fshijnë papritur ChatGPT-në?

Në javët e fundit në rrjetet sociale është përhapur një debat i gjerë për përdorimin e platformave të inteligjencës artificiale, mes tyre edhe ChatGPT. Disa përdorues kanë nisur të flasin për një lloj “bojkotimi” simbolik të aplikacionit, duke e fshirë nga telefonat ose duke reduktuar përdorimin e tij. Diskutimi lidhet më shumë me ndikimin e teknologjisë së AI në shoqëri sesa me vetë aplikacionin.
Shqetësimet për krijimtarinë dhe të drejtat e autorit
Një nga arsyet kryesore të debatit lidhet me mënyrën se si sistemet e inteligjencës artificiale përdorin të dhëna për t’u trajnuar. Disa artistë, shkrimtarë dhe krijues përmbajtjeje kanë shprehur shqetësimin se materialet e tyre mund të përdoren pa leje për të trajnuar modele AI. Kjo ka ngritur pyetje për të drejtat e autorit, transparencën dhe mënyrën se si kompanitë e teknologjisë duhet të menaxhojnë këto të dhëna.
Frika për ndikimin në tregun e punës
Një tjetër temë që ka nxitur debat është ndikimi i inteligjencës artificiale në punësim. Ekspertët theksojnë se automatizimi mund të ndryshojë mënyrën se si funksionojnë disa profesione, veçanërisht në fusha si shkrimi, programimi, dizajni apo shërbimet administrative. Edhe pse AI mund të rrisë produktivitetin dhe të krijojë profesione të reja, disa punonjës kanë frikë se mund të humbasin vendet e tyre të punës në të ardhmen.
Diskutime për rregullim dhe ligje të reja
Debati për inteligjencën artificiale po zhvillohet edhe në nivel institucional. Në shumë vende po shqyrtohen rregulla të reja për përdorimin e AI, me qëllim mbrojtjen e privatësisë, të drejtave të autorit dhe transparencës në zhvillimin e këtyre teknologjive. Autoritetet dhe ekspertët e teknologjisë theksojnë se zhvillimi i AI po ecën shumë shpejt, shpesh më shpejt sesa rregullat që duhet ta rregullojnë atë.
Përdorimi i AI vazhdon të rritet
Megjithatë, pavarësisht polemikave dhe diskutimeve për bojkot, përdorimi i inteligjencës artificiale vazhdon të rritet në mbarë botën. Për shumë njerëz, platforma si ChatGPT mbeten mjete të dobishme për studim, punë dhe komunikim të përditshëm.
Debati për kufijtë, rregullat dhe ndikimin e inteligjencës artificiale pritet të vazhdojë edhe në vitet e ardhshme, ndërsa teknologjia bëhet gjithnjë e më e pranishme në jetën e përditshme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd