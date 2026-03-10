Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Lufta në Iran/ Nafta i afrohet 200 lekëshit në Shqipëri
Transmetuar më 10-03-2026, 15:09

Çmimi i naftës në Shqipëri vijon të rritet, duke arritur sot në 198 lekë për litër në pikat kryesore të karburantit. Kjo shënon një rritje prej 25 lekësh që nga 4 marsi, kur u regjistrua ndryshimi i parë i çmimeve.

Ndërkohë që qeveritë e disa shteteve në Ballkan kanë ndërmarrë masa për të menaxhuar situatën dhe për të kufizuar rritjen e çmimeve, Shqipëria ende nuk ka marrë një vendim konkret për të stabilizuar tregun.

Ministria e Ekonomisë ka mbledhur sërish përfaqësuesit e kompanive të hidrokarbureve për të diskutuar situatën e furnizimit dhe pasojat e shtrenjtimit të naftës. Qeveria monitoron nga afër situatën, ndërsa tensionet dhe pasiguria në Lindjen e Mesme vazhdojnë të ndikojnë drejtpërdrejt në çmimet e karburanteve në vend.

