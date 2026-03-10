‘Fluturon’ çmimi i naftës edhe në Kosovë

Çmimet e naftës dhe benzinës në Kosovë kanë shënuar rritje gjatë ditëve të fundit, duke reflektuar zhvillimet në tregjet ndërkombëtare të energjisë. Sipas Shoqatës së Naftëtarëve të Kosovës, çmimi i naftës diesel ka arritur deri në 1.60 euro për litër, ndërsa benzina po shitet me rreth 1.39 euro për litër, krahasuar me 1.40 dhe 1.27 euro më parë.
Pse po rriten çmimet
Kryetari i Shoqatës së Naftëtarëve, Fadil Berjani, shpjegon se tregu i lëndëve djegëse ka qenë relativisht i qëndrueshëm për tre muaj, por tensionet e fundit në Lindjen e Mesme, veçanërisht situata në Ngushticën e Hormuzit, kanë ndikuar në çmimet globale të naftës, të cilat po reflektohen edhe në tregun kosovar.
“Edhe pse çmimet janë në rritje, qytetarët nuk duhet të panikojnë. Furnizimi aktualisht është i qëndrueshëm dhe tregu po monitorohet nga autoritetet,” tha Berjani.
Masat nga qeveria
Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë, Tregtisë dhe Inovacionit e Kosovës po monitoron vazhdimisht tregun për të parandaluar praktika të padrejta dhe për të mbrojtur konsumatorët nga rritjet e pajustifikuara të çmimeve.
Çmimet globale dhe ndikimi në rajon
Në tregjet ndërkombëtare, çmimi i naftës së papërpunuar në Azi ka rënë rreth 6.5%, nga mbi 92 dollarë për fuçi në rreth 88 dollarë për fuçi. Megjithatë, analistët paralajmërojnë se paqëndrueshmëria në rajon mund të vazhdojë të ndikojë në çmimet e energjisë në ditët në vijim.
Rritja e çmimeve vjen ndërsa kompanitë ajrore gjithashtu paralajmërojnë për tarifat më të larta të biletave për shkak të kostoje së lartë të karburantit dhe pasigurisë në hapësirën ajrore të Lindjes së Mesme.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd