Çmimet e karburantit arrijnë nivele rekord, kompanitë ajrore rrisin koston e biletave. Siguria në rajon e pasigurtë

Rritja e çmimeve të karburantit si pasojë e tensioneve në Iran dhe Lindjen e Mesme po detyron kompanitë ajrore të rrisin çmimet e biletave, ndërsa pasiguria në hapësirën ajrore po ndikon negativisht tek udhëtimet dhe turizmi global.
Çmimet e karburantit arrijnë nivele rekord
Kompanitë si Qantas Airways dhe Air New Zealand kanë njoftuar rritje të tarifave të udhëtimit për shkak të kostove të larta të karburantit. Çmimi i naftës për avionë, i cili para konfliktit ishte rreth 85-90 dollarë për fuçi, ka arritur në 150-200 dollarë për fuçi në vetëm pak ditë. Për pasojë, Air New Zealand ka pezulluar parashikimin financiar për vitin 2026 dhe paralajmëron një rënie të mundshme të kërkesës për udhëtime.
Edhe Hong Kong Airlines ka vendosur rritje tarifash shtesë për karburantin deri në 35%, ndërsa Cathay Pacific Airways po shton fluturime drejt Londrës dhe Zyrihut për të përballuar kërkesën.
Masa të jashtëzakonshme dhe kërkesa për mbështetje qeveritare
Vietnam Airlines ka kërkuar nga qeveria të heqë taksën mjedisore mbi karburantin e avionëve për të ulur kostot operative, të cilat kanë arritur deri në 70% të shpenzimeve të kompanive ajrore lokale. Siguria ajrore, në rrezik
Sipas Flightradar24, disa avionë që po afroheshin drejt Dubait janë detyruar të qëndrojnë përkohësisht në ajër për shkak të një alarmi të mundshëm për sulm me raketa, para se të merrnin leje për ulje.
Autoritetet e turizmit në Tajlandë paralajmërojnë se nëse konflikti në Lindjen e Mesme zgjat më shumë se tetë javë, vendi mund të humbasë rreth 600 mijë turistë, duke shkaktuar një humbje prej mbi 1.2 miliardë dollarësh të ardhura nga turizmi.
Rritja e çmimeve dhe pasiguria në hapësirën ajrore po krijojnë sfida serioze për industrinë globale të aviacionit dhe për udhëtarët që planifikojnë fluturime ndërkombëtare.
