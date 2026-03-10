Peter Beyer: Jemi të shqetësuar nga zhvillimet në Shqipëri, Gjermania mbështet një PD të fortë në rrugën europiane

TIRANË – Kryetari i Partisë Demokratike, Sali Berisha, zhvilloi një takim me deputetin e CDU-së në Bundestagun gjerman, Peter Beyer, raportues për Shqipërinë në CDU. Takimi u fokusua në situatën politike në vend dhe në perspektivën europiane të Shqipërisë.
Berisha u shpreh për mediat se qëndrimet e opozitës janë të qarta dhe se Partia Demokratike mbetet e vendosur në projektin e integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Europian.
Nga ana e tij, Peter Beyer deklaroi shqetësimin për zhvillimet e fundit në vend, duke theksuar mbështetjen e Gjermanisë për një PD të fortë dhe një opozitë të fuqishme si element kyç për forcimin e demokracisë. Fjalimi i plotë i Peter Beyer:
"Faleminderit shumë për mikpritjen mesdhetare, zoti kryetar, doktor Berisha.
Sapo patëm një bisedë shumë frytdhënëse dhe konstruktive. Diskutuam për procesin e integrimit europian të Shqipërisë, një vend që shpeshherë përmendet si një nga vendet kryesuese në rrugën drejt Bashkimit Europian. Megjithatë, nga këndvështrimi i Berlinit, ne shohim gjithashtu disa sfida dhe zhvillime të fundit në këtë vend, veçanërisht sa i përket çështjeve që lidhen me sistemin e drejtësisë.
Unë personalisht e kam shoqëruar ministrin e Jashtëm të Gjermanisë gjatë vizitës së tij në Shqipëri në muajin nëntor. Gjatë asaj vizite vizituam edhe SPAK-un dhe zhvilluam biseda me disa përfaqësues të tij, si edhe me anëtarë të qeverisë.
Kjo vizitë që po zhvillojmë këto ditë, unë kam mbërritur këtu të dielën në mbrëmje dhe do të largohem nga ky vend i bukur, Shqipëria, nesër. Është në fakt një mision zyrtar vijues pas vizitës së ministrit të Jashtëm gjerman në këtë vend.
Në diskutimet tona kemi trajtuar disa nga sfidat që ekzistojnë. Si qeveri gjermane, edhe pse unë personalisht nuk jam pjesë e qeverisë, por i përkas partisë së kancelarit, ne gjithashtu i përkasim familjes politike të Partisë Popullore Europiane (EPP). Kjo do të thotë se kemi një marrëdhënie të gjatë bashkëpunimi.
Unë përgëzoj Partinë Demokratike të Shqipërisë që qëndron fort për vlerat dhe parimet themelore, si dhe për kriteret e Kopenhagës. Këto kritere nuk janë shpikur për të detyruar apo për të ushtruar presion mbi askënd, por për të qenë shumë produktive dhe shumë të dobishme për shoqërinë dhe për qytetarët e Shqipërisë.
Këto ishin disa nga pikat kryesore të diskutimit që patëm. Një Parti Demokratike e fortë dhe një opozitë e fortë janë thelbësore për të ardhmen e demokracisë në këtë vend.
Prandaj ne shtrijmë një dorë bashkëpunimi dhe ofrojmë mbështetjen tonë. Diskutuam gjithashtu se çfarë mund të bëjmë më shumë për të siguruar një perspektivë shumë të mirë dhe një të ardhme të mirë për Shqipërinë, për popullin shqiptar dhe për sistemin politik të këtij vendi.
Kjo lidhet edhe me nevojën për një qasje shumë të qartë, transparente dhe të hapur sa i përket sistemit të drejtësisë. Për këtë kemi folur dhe kemi shqyrtuar se çfarë mund të bëjmë më shumë së bashku për përmirësimin dhe për të mirën e qytetarëve shqiptarë.
Unë jam gjithmonë i lumtur të jem në këtë vend dhe do të rikthehem përsëri.
Jam gjithashtu shumë i lumtur që javën e ardhshme do të mirëpres dhe do të pres në Berlin disa nga deputetët e Parlamentit të Shqipërisë, mes tyre edhe zonjën Jorida Tabaku. Kemi një marrëdhënie të gjatë bashkëpunimi dhe miqësie dhe punojmë së bashku drejt integrimit europian. Dhe kjo është baza, themeli mbi të cilin mbështetet miqësia jonë. Faleminderit shumë."
Takimi u zhvillua në një atmosferë konstruktive dhe konfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të Gjermanisë për forcimin e institucioneve demokratike dhe perspektivën europiane të Shqipërisë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd