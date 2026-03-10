Pse gratë kanë kosto më të lartë se sa burrat?

Shumë gra përballen çdo muaj me kosto më të larta për produkte bazë të kujdesit personal, higjienës dhe modës, krahasuar me burrat. Shampo, deodorantë, brisqe rruajtjeje, peceta higjienike dhe tamponë shpesh shiten me çmime më të larta, edhe pse përbërësit dhe funksioni janë të ngjashëm. Studimet tregojnë se produktet për gra mund të kushtojnë deri 48% më shumë se ato për burra, duke e bërë kujdesin personal një shpenzim të rëndësishëm mujor.
Higjiena mujore është një tjetër faktor që rrit koston e përditshme. Edhe pse çmimi për një paketë mund të duket i vogël, në total përbën një barrë financiare të konsiderueshme gjatë viteve të përdorimit. Aksesueshmëria dhe çmimet e përballueshme mbeten një nevojë thelbësore për shëndetin dhe dinjitetin e grave.
Moda gjithashtu ndikon në shpenzimet mujore. Veshjet dhe aksesorët për gra shpesh kushtojnë më shumë se ato për burrat, veçanërisht artikujt bazë të gardërobës. Pritjet shoqërore për një garderobë të larmishme dhe e përditësuar, si dhe shërbimet e pastrimit kimik që janë më të shtrenjta për gratë, shtojnë barrën financiare.
Këto shpenzime, të dukshme dhe të padukshme, tregojnë se për shumë gra rutina e përditshme nuk është vetëm një çështje kohore, por edhe një sfidë financiare që shpesh mbetet e nënvlerësuar.
