Aksident në Astir: Tre makina përplasen me njëra-tjetrën

Të dhënat po ngarkohen...
Transmetuar më 10-03-2026, 13:59
Astir – Një aksident ka ndodhur në zonën e Astirit në Tiranë. Tre automjete janë përplasur me njëra-tjetrën.
Ende nuk ka informacion të konfirmuar nëse ka persona të plagosur.
Policia rrugore po punon për të sqaruar rrethanat e aksidentit dhe për të normalizuar qarkullimin.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd