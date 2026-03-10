Marta Kos shtyn vizitën në Kosovë për shkak të tensioneve politike

Komisionarja për Zgjerim e Bashkimit Evropian, Marta Kos, ka vendosur të shtyjë vizitën e saj të planifikuar në Kosovë, konfirmuan zyrtarë të Komisionit Evropian. Si shkak janë përmendur zhvillimet e fundit politike në vend.
“Gjatë një bisede telefonike me kryeministrin Albin Kurti, komisionarja Kos e informoi se do ta shtynte udhëtimin e saj për shkak të situatës aktuale politike”, bëri të ditur zyra për media e Komisionit. Kos synon të vizitojë Prishtinën “sa më shpejt të jetë e mundur”.
Vizita e saj ishte bërë e ditur javën e kaluar dhe jozyrtarisht pritej të zhvillohej më 12 mars, duke qenë vizita e parë e Komisionares së Zgjerimit në Kosovë që nga marrja e detyrës në dhjetor 2024. Kosova mbetej vendi i vetëm në fushëveprimin e saj që ajo nuk e kishte vizituar ende.
Shtyrja e vizitës ndodh një ditë pas vendimit të Gjykatës Kushtetuese të Kosovës për të pezulluar përkohësisht dekretin e presidentes Vjosa Osmani për shpërndarjen e Kuvendit, pasi institucioni nuk arriti të zgjedhë presidentin e ri deri më 5 mars. Lëvizja Vetëvendosje e çoi çështjen në Kushtetuese.
Masa e përkohshme e Gjykatës vlen deri më 31 mars, duke penguar Osmani të shpallë datën e zgjedhjeve dhe Kuvendin të thërrasë seanca deri në atë datë, duke krijuar një situatë të paqartë institucionale që ka ndikim direkt në vendimin e Komisionares për vizitën.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd