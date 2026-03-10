Gjykata e Lartë ndryshon praktikat për masat e sigurimit personal: Jo arrest i menjëhershëm, kush përfiton

Kryetari i Gjykatës së Lartë, Sokol Sadushi, ka nisur procedurën për ndryshimin e pjesshëm të praktikës së njësuar të Kolegjeve të Bashkuara, lidhur me Vendimin Unifikues nr. 7, datë 14.10.2011, mbi masat e sigurimit personal.
Qëllimi është krijimi i një praktike më të qëndrueshme dhe në përputhje me ligjin, Kushtetutën dhe Konventën Evropiane për të Drejtat e Njeriut, duke shmangur arrestin me burg të menjëhershëm dhe duke preferuar masa alternative më të buta për kufizimin e lirisë personale.
Kjo procedurë synon të përfshijë persona nën hetim që nuk konsiderohen automatikisht të rrezikshëm vetëm nga natyra e veprës penale. Gjykata e Lartë kërkon që trupat gjyqësore të arsyetojnë konkretisht nevojën për arrest me burg, të vlerësojnë rrethanat dhe personin në secilin rast dhe të shqyrtojnë opsionet alternative.
Ky është hapi i parë që ushtron kompetencën e Kryetarit të Gjykatës së Lartë sipas nenit 438 të Kodit të Procedurës Penale për ndryshimin e pjesshëm të një praktike të njësuar të Kolegjeve të Bashkuara.
Seanca publike për shqyrtimin e çështjes është caktuar më 9 prill 2026, ora 09:30, në ambientet e Gjykatës së Lartë.
Vendimi pritet të ndikojë ndjeshëm në praktikën gjyqësore penale në Shqipëri, duke ofruar udhëzime të qarta për gjykatat në interpretimin dhe zbatimin e masave të sigurimit personal.
