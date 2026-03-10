Publikohet foto e autorit të dyshuar për plagosjen e turkut në Tiranë

Është publikuar foto e autorit të dyshuar për plagosjen e një shtetasi turk mbrëmjen e së hënës në një lokal në zonën e Saukut, Tiranë. Sipas policisë, dyshohet se autori është gjithashtu shtetas turk.
Hetimet paraprake tregojnë se viktima, 39-vjeçari Halil Ulçar, dhe autori mund të kenë pasur një konflikt të mëparshëm, megjithëse i plagosuri nuk ka dhënë bashkëpunim për identifikimin e autorit ose motivin e sulmit.
Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së lokalit dhe të zonës për të ndihmuar në identifikimin dhe arrestimin e autorit.
Halil Ulçar u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe gjendjes së tij shëndetësore.
Policia njofton: “Më datë 09.03.2026, rreth orës 19:25, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi i huaj turk H. U., 39 vjeç, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në një lokal në Sauk. Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.”
