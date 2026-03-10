Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Publikohet foto e autorit të dyshuar për plagosjen e turkut në Tiranë
Transmetuar më 10-03-2026, 12:51

Është publikuar foto e autorit të dyshuar për plagosjen e një shtetasi turk mbrëmjen e së hënës në një lokal në zonën e Saukut, Tiranë. Sipas policisë, dyshohet se autori është gjithashtu shtetas turk.

Hetimet paraprake tregojnë se viktima, 39-vjeçari Halil Ulçar, dhe autori mund të kenë pasur një konflikt të mëparshëm, megjithëse i plagosuri nuk ka dhënë bashkëpunim për identifikimin e autorit ose motivin e sulmit.

Policia ka sekuestruar kamerat e sigurisë së lokalit dhe të zonës për të ndihmuar në identifikimin dhe arrestimin e autorit.

Halil Ulçar u transportua menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor vijon punën për sqarimin e plotë të dinamikës së ngjarjes dhe gjendjes së tij shëndetësore.

Policia njofton: “Më datë 09.03.2026, rreth orës 19:25, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi i huaj turk H. U., 39 vjeç, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në një lokal në Sauk. Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit si dhe sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.”

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...