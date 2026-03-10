Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
‘Homeland Justice’ kërcënon deputetët shqiptarë!
Transmetuar më 10-03-2026, 12:51

Hakerat e grupit “Homeland Justice” kanë publikuar një mesazh kërcënues në Telegram, duke pretenduar se zotërojnë komunikimet dhe korrespondencën e disa anëtarëve të Kuvendit të Shqipërisë.

Në postim ata akuzojnë disa deputetë për lidhje me persona të përfshirë në krime të rënda dhe paralajmërojnë se kjo çështje do të bëhet publike, duke përdorur gjuhë të ashpër dhe duke thënë se “turpi do të mbetet përgjithmonë”.

Institucionet shqiptare ende nuk kanë reaguar, dhe mbetet e paqartë nëse kërcënimi bazohet në materiale reale apo është thjesht propagandë online.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...