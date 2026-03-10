‘Si e dallon që një vajzë ka pëlqim për ty?’ Ja përgjigja e Mirit për Selinën

Një debat i drejtpërdrejtë ka ndodhur mes banorëve Selina dhe Miri. Selina e ka pyetur Mirin si kupton nëse një vajzë ka ndjenja për të, duke e cilësuar Mirin “njohës të mirë të femrave”.
Miri është mbrojtur duke thënë se nuk e dallon dot ndjenjat e vajzave dhe se biseda ishte një shkëmbim i thjeshtë mendimesh, jo akuza personale. Selina ka sqaruar se instinkti i saj femëror nuk e ka gabuar kurrë dhe se gjatë gjithë kohës nuk ka ndjerë as ngacmim dhe as intimidim nga Miri.
