Vrasja e biznesmenit Nikulaj/ Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm, avokati i Ruben Saraivës: ‘S’ka prova’!
Transmetuar më 10-03-2026, 12:08

LEZHË, 10 Mars 2026 – Ka përfunduar seanca gjyqësore në Gjykata e Lezhës, ku mbrojtja paraqiti konkluzionet përfundimtare për shtetasin portugez Ruben Saraiva, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardjan Nikulaj në Shëngjin, në prill të vitit 2023.

Avokati i tij, Kujtim Cakrani, deklaroi se nuk ekziston asnjë provë që implikon klientin në këtë ngjarje dhe se Saraiva është diskriminuar gjatë gjithë periudhës nga Drejtoria e Burgjeve.

Sipas avokatit, i pandehuri ka theksuar se mbahet padrejtësisht në burg dhe se policia dhe prokuroria e dinë shumë mirë kush janë autorët e vërtetë të vrasjes.

Seanca e radhës është caktuar më 25 mars, kur pritet shpallja e vendimit nga gjykata.

