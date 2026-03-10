Vrasja e biznesmenit Nikulaj/ Prokuroria kërkon burgim të përjetshëm, avokati i Ruben Saraivës: ‘S’ka prova’!

LEZHË, 10 Mars 2026 – Ka përfunduar seanca gjyqësore në Gjykata e Lezhës, ku mbrojtja paraqiti konkluzionet përfundimtare për shtetasin portugez Ruben Saraiva, i akuzuar për vrasjen e biznesmenit Ardjan Nikulaj në Shëngjin, në prill të vitit 2023.
Avokati i tij, Kujtim Cakrani, deklaroi se nuk ekziston asnjë provë që implikon klientin në këtë ngjarje dhe se Saraiva është diskriminuar gjatë gjithë periudhës nga Drejtoria e Burgjeve.
Sipas avokatit, i pandehuri ka theksuar se mbahet padrejtësisht në burg dhe se policia dhe prokuroria e dinë shumë mirë kush janë autorët e vërtetë të vrasjes.
Seanca e radhës është caktuar më 25 mars, kur pritet shpallja e vendimit nga gjykata.
