Tentuan të vrisnin një person për hakmarrje 6 vite më parë, dënohen me 20 vite burg autorët
Transmetuar më 10-03-2026, 11:34

FIER, 10 mars 2026 – Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, u shpallën fajtorë dhe u dënuan me 20 vjet burg secili të pandehurit V.D. alias L. dhe A.G. për veprat penale “Vrasja me paramendim” e mbetur në tentativë dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” sipas nenëve 78/2, 22, 25 dhe 278/1 të Kodit Penal.

Hetimet e procedimit penal nr. 1795/2019 treguan se V.D. alias L., me qëllim hakmarrjeje ndaj vrasjes së vëllait të tij G.L., bashkëpunoi me A.G. për të kryer vrasjen e shtetasit A.H. Më 30 dhjetor 2019, rreth orës 17:50, në vendin e quajtur “Dukas-Breg” në Patos, A.G. shtiu tre herë me armë zjarri ndaj A.H., duke e plagosur atë në krahun e majtë.

Prokuroria e Fierit thekson angazhimin e saj për vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

