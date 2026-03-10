Tentuan të vrisnin një person për hakmarrje 6 vite më parë, dënohen me 20 vite burg autorët

FIER, 10 mars 2026 – Me kërkesë të Prokurorisë pranë Gjykata e Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm, u shpallën fajtorë dhe u dënuan me 20 vjet burg secili të pandehurit V.D. alias L. dhe A.G. për veprat penale “Vrasja me paramendim” e mbetur në tentativë dhe “Mbajtja pa leje dhe prodhimi i armëve, armëve shpërthyese dhe i municionit” sipas nenëve 78/2, 22, 25 dhe 278/1 të Kodit Penal.
Hetimet e procedimit penal nr. 1795/2019 treguan se V.D. alias L., me qëllim hakmarrjeje ndaj vrasjes së vëllait të tij G.L., bashkëpunoi me A.G. për të kryer vrasjen e shtetasit A.H. Më 30 dhjetor 2019, rreth orës 17:50, në vendin e quajtur “Dukas-Breg” në Patos, A.G. shtiu tre herë me armë zjarri ndaj A.H., duke e plagosur atë në krahun e majtë.
Prokuroria e Fierit thekson angazhimin e saj për vënien para përgjegjësisë ligjore të personave që kryejnë vepra penale kundër jetës dhe shëndetit.
