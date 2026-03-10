Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Ra nga lartësia gjatë punës, ndërron jetë punonjësi i komunales në Gjirokastër
Transmetuar më 10-03-2026, 11:32

GJIROKASTËR, 10 mars 2026 – Ka ndërruar jetë në Spitalin e Traumës në Tiranë punonjësi i Ndërmarrja e Shërbimeve në Komunitet, D.K., 55 vjeç, i cili ishte plagosur rëndë pas një aksidenti në vendin e punës.

Ngjarja ndodhi më 3 mars në lagjen “Zinxhira”, kur punonjësi u rrëzua nga kati i dytë i një godine private gjatë kryerjes së punimeve për pastrimin e objektit, i cili ishte sekuestruar nga banka. Ai pësoi dëmtime të rënda dhe u transportua me helikopter drejt Spitalit të Traumës, ku nuk mundi t’u mbijetojë plagëve.

Policia e Shtetit ka arrestuar tre persona, të akuzuar për “shkelje të rregullave të mbrojtjes në punë”. Drejtuesi i institucionit, Adriatik Onjea, akuzohet për “shpërdorim detyre” dhe është shpallur në kërkim pas largimit drejt Greqisë.

Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “arrest me burg” për dy përgjegjësit teknikë, P.C. dhe A.B., ndërsa për brigadierin A.L. është caktuar masa “arrest në shtëpi”. Hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes vijojnë.

