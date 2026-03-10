Raketat mbi Turqi, Erdogan telefonon homologun iranian. Irani: Do hetojmë! Nuk i kemi nisur ne!

ANKARA, 10 mars 2026 – Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, zhvilloi një telefonatë me homologun e tij iranian, Masoud Pezeshkian, për të diskutuar tensionet rajonale dhe incidentet e fundit që përfshijnë hapësirën ajrore turke.
Erdogan theksoi se çdo shkelje e hapësirës ajrore turke është e papranueshme dhe se Turqia do të marrë të gjitha masat e nevojshme për t’u përgjigjur. Pezeshkian nga ana e tij deklaroi se raketat që hyjnë në hapësirën ajrore turke nuk ishin me origjinë iraniane dhe premtoi hetim të plotë për përcaktimin e burimit të incidentit.
Incidentet vijnë pas neutralizimit nga mbrojtja ajrore e NATO-s të një rakete balistike që hyri në hapësirën ajrore turke. Erdogan nënvizoi rëndësinë e rihapjes së kanaleve diplomatike dhe bashkëpunimit për deeskalimin e tensioneve në rajon, duke shprehur gjithashtu keqardhje për humbjen e jetëve civile, përfshirë sulmin ndaj një shkolle në Minab.
Presidenti turk përsëriti ngushëllimet për ndarjen nga jeta të udhëheqësit suprem iranian, Ajatollah Ali Khamenei, dhe shprehu shpresën se zgjedhja e Mojtaba Khamenei do të kontribuojë në paqen dhe stabilitetin rajonal.
