Tërmeti ka shkatërruar 140 objekte, shpallet gjendje e jashtëzakonshme për tre muaj në Janinë

JANINË, 10 mars 2026 – Bashkia e Janinës është vënë në gjendje të jashtëzakonshme pas tërmetit të fortë që goditi zonën më 8 mars, duke shkaktuar dëme në shtëpi, biznese dhe shkolla. Vendimi për shpalljen e gjendjes emergjente tre-mujore u mor më 9 mars nga zyrtarët lokalë me mbështetjen e Sekretarit të Përgjithshëm të Mbrojtjes Civile, për të aktivizuar procedurat e nevojshme për menaxhimin e pasojave.
Shpallja e gjendjes së jashtëzakonshme lejon Bashkinë të kërkojë financime nga ministritë kompetente për riparimin e dëmeve dhe garantimin e sigurisë së qytetarëve. Inspektimet e njësive shkollore, ndërtesave bashkiake dhe infrastrukturës së tjera vazhdojnë për të përfunduar vlerësimin e situatës.
Tërmeti pati një magnitudë prej të paktën 5,5 ballë dhe lëkundjet u ndjenë të forta nga banorët, të cilët raportuan dëme të shumta dhe panik. Sizmologët paralajmërojnë se paslëkundjet pritet të vijojnë edhe në ditët në vijim.
Goditja e fortë e tërmetit në Dodonë, dëme në më shumë se 140 ndërtesa
Banorët e fshatrave të Bashkisë Dodonë janë zgjuar përballë një realiteti të vështirë, pasi vlerësimet e para zyrtare pas tërmetit të fortë të 8 marsit tregojnë një situatë më të rëndë nga sa ishte parashikuar fillimisht.
Sipas informacioneve të konfirmuara nga EpirusPost, kontrollet e deritanishme tregojnë se dëmet kanë prekur më shumë se 140 ndërtesa.
Në pjesën më të madhe bëhet fjalë për banesa, por probleme serioze janë konstatuar edhe në disa kisha dhe në ndërtesa shkollore të zonës, të cilat prej vitesh përdoren kryesisht nga shoqata lokale pasi nuk funksionojnë më si shkolla.
Fshatra në gjendje të rëndë
Dëmet më të mëdha janë konstatuar kryesisht në shtëpitë e vjetra prej guri. Sipas vlerësimeve të para të inxhinierëve, shumë prej tyre pritet të shpallen zyrtarisht të pabanueshme.
Fshatrat që janë goditur më fort nga tërmeti janë:
Psina: Situata përshkruhet dramatike, pasi më shumë se gjysma e shtëpive të fshatit kanë pësuar dëmtime. Edhe kisha kryesore në qendër të fshatit ka pësuar dëme.
Seniko: Probleme serioze janë regjistruar në të gjitha lagjet e zonës.
Shën Nikolla, Kerasia, Poligiro dhe Dragopsá: Inxhinierët kanë konstatuar çarje të shumta dhe probleme statike në dhjetëra ndërtesa.
Ndihmë nga Dhoma Teknike e Epirit
Procesi i verifikimit të dëmeve po vazhdon me ritme intensive nga ekipet e Bashkisë Dodonë. Nga dita e hënë në këtë proces janë përfshirë edhe ekipe inxhinierësh nga Dhoma Teknike e Epirit, të cilët po ndihmojnë në vlerësimin përfundimtar të ndërtesave.
Prania e specialistëve konsiderohet thelbësore për të garantuar që asnjë banor të mos qëndrojë në një ndërtesë të rrezikshme.
Ndërkohë, ankthi i banorëve po rritet pasi aktiviteti pasgoditës vazhdon, ndërsa autoritetet po përgatiten për një proces të gjatë dëmshpërblimesh dhe rindërtimi.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd