Shqiptari ra në pus teksa mblidhte manaferra, gjykata italiane dënon pronarin e tokës

PERUGIA, 10 mars 2026 – Tetë vjet pas një ngjarjeje tragjike, gjykata e Apelit e Perugia ka lënë në fuqi dënimin me gjashtë muaj burg për pronarin italian të tokës, për “vrasje nga pakujdesia”, pas vdekjes së një shtetasi shqiptar 77-vjeçar që ra në një pus të fshehur teksa po mblidhte manaferra ilegalisht.
Ngjarja ndodhi më 30 korrik 2018, kur shqiptari kishte hyrë në një pronë private përmes një porte gjysmë të hapur për të marrë disa manaferra nga një kopsht i braktisur. Brenda ferrave, ai nuk vuri re hapësirën bosh të një pusi të vjetër artezian, të thellë mbi katër metra dhe një metër e gjysmë në diametër, dhe ra brenda, duke humbur jetën.
Gjykata vlerësoi se fakti që shqiptari kishte hyrë ilegalisht në pronë nuk e përjashtonte përgjegjësinë e pronarit për kushtet e rrezikshme të tokës së tij. Dënimi i shkallës së parë me gjashtë muaj burg u konfirmua nga Apeli.
Rindërtimi i ngjarjes tregon se viktima ishte nisur për një shëtitje dhe kishte vënë re kaçubën me manaferra, duke u përpjekur të mbledhë disa prej tyre, pa e kuptuar boshllëkun e pusit poshtë ferrave. Në vendngjarje, shpëtimtarët gjetën një qese plastike me manaferra të sapokëputura pranë hapjes së pusit.
