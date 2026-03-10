Nis testimi i informatizuar për mësuesit që synojnë titujt ‘Mësues i Kualifikuar’, ‘Specialist’ dhe ‘Mjeshtër’

TIRANË, 10 mars 2026 – Për mësuesit e arsimit parauniversitar që synojnë përfitimin e titujve “Mësues i Kualifikuar”, “Mësues Specialist” dhe “Mësues Mjeshtër”, nis sot testimi i informatizuar, njoftoi Ministrja e Arsimit, Mirela Kumbaro.
Testimi do të zhvillohet nga Qendra e Shërbimeve Arsimore sipas një kalendari të përcaktuar për kategorinë “Mësues i Kualifikuar”. Ministrja Kumbaro theksoi se ky proces nuk është i rëndësishëm vetëm për avancimin profesional të mësuesve, por edhe për rritjen e cilësisë së mësimdhënies dhe të arsimit parauniversitar në vend.
Procesi i kualifikimit ka nisur në muajin shkurt dhe pritet të vijojë deri në maj. Sipas Kumbaros, ky cikël përbën një hap të rëndësishëm në forcimin e standardeve arsimore dhe mbështet avancimin në karrierën profesionale të mësuesve.
Në mbështetje të këtij procesi, Agjencia e Sigurimit të Cilësisë së Arsimit Parauniversitar ka publikuar programet orientuese për marrjen e shkallëve të kualifikimit, të cilat janë të aksesueshme për të gjithë mësuesit në faqen zyrtare të institucionit.
Mësuesit inkurajohen të marrin pjesë në këtë proces, duke e konsideruar atë një mundësi për përmirësimin e vazhdueshëm dhe rritjen e cilësisë së mësimdhënies në arsimin parauniversitar në Shqipëri.
