Putin: Rusia gati të furnizojë Evropën me energji, nëse ka interes

MOSKË, 10 mars 2026 – Presidenti rus Vladimir Putin deklaroi se Rusia është e gatshme të furnizojë me energji Evropën, për sa kohë vendet evropiane tregojnë interes dhe ofrojnë bashkëpunim të qëndrueshëm, duke shmangur konsiderata politike.
Duke folur në një takim mbi situatën globale të tregjeve të naftës dhe gazit, Putini nënvizoi se Moska ka rritur tashmë furnizimet me naftë dhe gaz për “partnerët e saj të besueshëm” në disa rajone, duke përfshirë Evropën Lindore, veçanërisht Sllovakinë dhe Hungarinë.
Ai paralajmëroi gjithashtu për kufizimet e mundshme të Bashkimit Evropian mbi blerjen e hidrokarbureve ruse, duke përfshirë gazin natyror të lëngshëm, që mund të hyjnë në fuqi deri në vitin 2027. Putini theksoi se Rusia do të riorientojë vëllimet e energjisë drejt tregjeve më të favorshme, nëse Evropa vendos të ndalojë blerjet.
“Nëse kompanitë dhe blerësit evropianë tregojnë gatishmëri për bashkëpunim afatgjatë dhe të lirë nga konsideratat politike, ne jemi të gatshëm të bashkëpunojmë,” tha Putini.
Ai gjithashtu vuri në dukje rritjen e çmimeve globale të naftës me mbi 30 për qind në javët e fundit dhe efektet negative të problemeve logjistike përgjatë Ngushticës së Hormuzit, e cila është “efektivisht e mbyllur” për shkak të tensioneve rajonale. Putini paralajmëroi se prodhimi i naftës mund të ndalet brenda muajit të ardhshëm dhe se çmimet e gazit po rriten më shpejt se çmimet e naftës për shkak të rënies së furnizimeve me gaz natyror të lëngshëm nga Lindja e Mesme.
Ai përfundoi duke theksuar se konkurrenca për furnizime të qëndrueshme energjie po intensifikohet globalisht, duke nënvizuar stabilitetin dhe besueshmërinë e kompanive ruse të energjisë si furnizues kryesorë.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd