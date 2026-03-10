Gjykata rrëzon sërish kërkesën e Fatmir Mediut për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka në çështjen ‘Gërdeci’

Gjykata e Posaçme Kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar ka rrëzuar për herë të dytë kërkesën e ish-ministrit të Mbrojtjes, Fatmir Mediu, për përjashtimin e gjyqtares Irena Gjoka nga shqyrtimi i dosjes së “Gërdecit”.
Vendimi u mor nga gjyqtarja Atalanta Zeqiraj, e cila vendosi të mos pranojë kërkesën e mbrojtjes për largimin e Gjokës nga procesi gjyqësor ku Mediu akuzohet për shpërdorim detyre.
Gjatë seancës, përballë gjyqtares Gjoka dhe prokurorit Arben Kraja, avokati i Mediut, Henrik Ligori, paraqiti argumentet e mbrojtjes duke kundërshtuar akuzat e ngritura nga prokuroria.
Sipas Ligorit, Ministria e Mbrojtjes është një strukturë me dy nivele drejtimi: një pjesë politike dhe një pjesë teknike që përfaqësohet nga Shtabi i Përgjithshëm. Ai theksoi se përgjegjësitë për çështjen e Gërdecit janë marrë nga personat që kishin detyrat përkatëse.
Avokati kundërshtoi gjithashtu akuzat që lidhen me menaxhimin e municioneve, duke deklaruar se nuk ekziston një akt ligjor që i ndan ato sipas kalibrit dhe se ministri merret me politikat e institucionit, ndërsa çështjet teknike trajtohen nga Shtabi i Përgjithshëm.
Ligori shtoi se nuk mund t’i atribuohet një ministri politik përgjegjësi teknike, ndërsa për transportin e municioneve theksoi se kjo nuk është detyrë e ministrit, pasi ekzistojnë struktura të tjera që merren me procedurat dhe dokumentacionin përkatës.
Nga ana tjetër, gjyqtarja Irena Gjoka lexoi vendimin lidhur me kërkesën e mbrojtjes për përjashtimin e saj nga çështja, duke sqaruar se kërkesa nuk u pranua edhe për shkak të mosrespektimit të afateve procedurale.
Procesi gjyqësor ndaj ish-ministrit të Mbrojtjes vijon në GJKKO. Mediu akuzohet për shpërdorim detyre në lidhje me tragjedinë e Gërdecit të vitit 2008, ku humbën jetën 26 persona dhe dhjetëra të tjerë mbetën të plagosur.
