Rihanna largohet nga Los Angeles pas incidentit me armë, një person në paraburgim

LOS ANGELES, 10 mars 2026 – Këngëtarja e njohur Rihanna është larguar përkohësisht nga Los Angeles pas një incidenti të rrezikshëm me armë zjarri që ndodhi më 8 mars pranë rezidencës së saj.
Sipas raportimeve ndërkombëtare, Rihanna është parë të hënën pasdite duke hipur në një fluturim nga Aeroporti Van Nuys, ndërsa çantat e saj po ngarkoheshin në automjete për transport. Largimi i saj ndodh ndërsa autoritetet vijojnë hetimet për ngjarjen.
Autoritetet kanë arrestuar Ivanna Lisette Ortiz, e akuzuar për tentativë vrasjeje. Ortiz dyshohet se qëlloi disa herë drejt rezidencës së këngëtares nga automjeti i saj. Sipas raportimeve, ajo kishte shfaqur një qëndrim obsesiv ndaj Rihannës përmes postimeve në rrjetet sociale, duke përfshirë mesazhe kërcënuese.
Ortiz ndodhet aktualisht në paraburgim, ndërsa liria me kusht është caktuar në 10,225,000 dollarë. Ngjarja ka tronditur komunitetin dhe ka rritur shqetësime për sigurinë e yjeve të mëdhenj, ndërsa hetimet vazhdojnë për të sqaruar të gjitha rrethanat e sulmit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd