Portugezi Ruben Saraiva paraqitet në Gjykatën e Lezhës për çështjen e vrasjes së Ardjan Nikulajt
Transmetuar më 10-03-2026, 10:28

LEZHË, 10 mars 2026 – Shtetasi portugez Ruben Saraiva është paraqitur sot në Gjykatën e Lezhës në seancën e radhës gjyqësore për çështjen e vrasjes së biznesmenit Ardjan Nikulaj, ngjarje e ndodhur në prill të vitit 2023 në Shëngjin.

Gjatë kësaj seance, mbrojtja pritet të paraqesë konkluzionet përfundimtare lidhur me akuzat ndaj Saraivës. Më herët, Prokuroria e Lezhës ka dhënë pretencën, duke kërkuar dënimin me burgim të përjetshëm për shtetasin portugez, i akuzuar si autor i vrasjes.

Nga ana tjetër, mbrojtja e tij, përmes avokatit Kujtim Cakrani, ka deklaruar se klienti është i pafajshëm dhe se, sipas tyre, nuk ekzistojnë prova të mjaftueshme që e lidhin me këtë ngjarje.

Pas paraqitjes së konkluzioneve nga pala mbrojtëse, pritet që trupi gjykues të tërhiqet për të marrë vendimin përfundimtar mbi këtë çështje.

