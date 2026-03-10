Trafik armësh nga Mali i Zi drejt Freskut, arrestohen dy persona

TIRANË – Dy persona janë arrestuar në kryeqytet si pjesë e një grupi kriminal të dyshuar për trafikim dhe shitje të armëve të zjarrit. Gjatë operacionit policor janë sekuestruar 6 pistoleta të markës Sig Sauer, të cilat dyshohet se janë trafikuar nga Mali i Zi me qëllim shitjen në zonën e Freskut, në Tiranë.
Të arrestuarit janë Donati Jaku, 31 vjeç, banues në Shkodër, dhe Florian Gjeta, 22 vjeç, banues në fshatin Domje. Sipas policisë, Gjeta drejtonte një automjet tip Volkswagen, ndërsa Jaku ndodhej si pasagjer.
Operacioni i koduar “Rotondo”, i zhvilluar nga shërbimet e Policia e Shtetit, u finalizua pas një hetimi dymujor të kryer me metoda proaktive dhe në bashkëpunim me Prokuroria e Tiranës.
Automjeti me të cilin udhëtonin dy të rinjtë u ndalua për kontroll në vendin e njohur si “Rrethi i Freskut”, në Tiranë. Gjatë kontrollit në automjet u gjetën dhe u sekuestruan 6 armë zjarri (pistoleta Sig Sauer), të dyshuara të trafikuara nga Mali i Zi me qëllim shitjen në këtë zonë të kryeqytetit.
Në cilësinë e provave materiale u sekuestruan gjithashtu automjeti me të cilin transportoheshin armët dhe katër telefona celularë.
Në vijim të hetimeve është identifikuar edhe një bashkëpunëtor i dyshuar i të arrestuarve, shtetasi E. S., i cili është shpallur në kërkim. Policia bën të ditur se vijon puna për kapjen e tij dhe për identifikimin e personave të tjerë që mund të jenë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.
Materialet procedurale i janë referuar Prokuroria e Tiranës për veprime të mëtejshme hetimore.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd