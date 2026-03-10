Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Detaje nga plagosja në Tiranë/ Si sherri i nisur në Turqi përfundoi me plumba në Shqipëri
Transmetuar më 10-03-2026, 10:03

TIRANË – Një shtetas turk ka mbetur i plagosur me armë zjarri mbrëmjen e së hënës në zonën e Saukut, në periferi të Tirana. Sipas informacioneve paraprake, konflikti dyshohet të ketë nisur më herët në Turkey.

I plagosuri është identifikuar si shtetasi turk Halil Uçar, i cili pritet të merret në pyetje nga grupi hetimor gjatë paradites së sotme për të sqaruar rrethanat e konfliktit dhe lidhjen që mund të ketë pasur me autorin e dyshuar ose persona të tjerë të përfshirë.

Sipas burimeve paraprake, mes palëve dyshohet se ka pasur një përplasje disa ditë më parë. Mësohet se ata kishin rënë dakord të takoheshin në një lokal në Sauk për të sqaruar konfliktin.

Gjatë takimit, autori i dyshuar – gjithashtu shtetas turk – ka qëlluar me armë zjarri në drejtim të Uçarit. Nga të shtënat është shkrepur vetëm një plumb, i cili e ka plagosur atë, ndërsa tentativa për të qëlluar sërish ka dështuar pasi arma dyshohet se është bllokuar.

I plagosuri është transportuar menjëherë në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia vijon hetimet për të identifikuar dhe kapur autorin, si dhe për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.

