Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Gjuha / Language
Konfirmo
KONTAKT
Kreu Politikë Opinion Intervista Kronikë Ekonomi Sociale Kulturë Magazinë Ajo Ai Tech Sport Auto OMG TV
Video
KREU
POLITIKË
OPINION
INTERVISTA
KRONIKË
EKONOMI
SOCIALE
KULTURË
MAGAZINË
AJO
AI
TECH
SPORT
Auto
OMG
HOROSKOPI
TË GJITHA KATEGORITË
Mesazh me tritol në Tiranë, shpërthen makina e të riut. Emri
Transmetuar më 10-03-2026, 08:51

Shpërthim gjatë natës në Tiranë, dëmtohet një automjet i parkuar

Një shpërthim është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm në Tiranë, ku një sasi lënde plasëse dyshohet se është vendosur në një automjet të parkuar në rrugën “Vasil Ndocka”.

Ngjarja ka ndodhur rreth orës 01:50. Sipas policisë, automjeti i dëmtuar është në pronësi të shtetasit Oltion Klosi, 36 vjeç.

I riu jeton mes Spanjës dhe Shqipërisë. Ai ka qenë i arrestuar në vitin 2013 për armëmbajtje pa leje.

Pamje filmike që janë sekuestruar tregojnë një person hipur mbi biçikletë që hedh lëndën plasëse dhe largohet me të shpejtë.

Fatmirësisht nga shpërthimi nuk ka persona të lënduar, por vetëm dëme materiale në automjet.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe grupi hetimor ka nisur punën për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes dhe për të identifikuar autorët e mundshëm.

Njoftimi i Policisë:

“Më datë 10.03.2026, rreth orës 01:50, në rrugën ‘Vasil Ndocka’, dyshohet se ka shpërthyer një sasi lënde plasëse në automjetin e parkuar në pronësi të shtetasit O. K., 36 vjeç. Nga shpërthimi nuk ka persona të dëmtuar, vetëm dëme materiale. Grupi hetimor po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit.”

Foto ilustruese

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd

TË GJITHA LAJMET E DITËS
Lajmet e fundit
Më të kërkuarat
Të dhënat po ngarkohen...