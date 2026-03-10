Tërmet i fuqishëm 6 ballë godet Italinë

Tërmet me magnitudë 6,0. Vendet e prekura: Kroaci, Itali, San-Marino dhe Vatikan. 13 km nga Anacapri, Napoli, Itali
Një tërmet i fortë me magnitudë 6 ballë të shkallës Rihter është regjistruar në orët e para të mëngjesit të sotëm (10 mars) pranë brigjeve të Caprit, duke shkaktuar shqetësim tek banorët dhe turistët që ndodheshin në zonë.
Sipas Institutit Euro-Mesdhetar të Sizmologjisë, epiqendra e lëkundjes u lokalizua rreth 10 kilometra në perëndim të ishullit Capri, ndërsa thellësia fokale e tërmetit është vlerësuar rreth 414 kilometra.
Tërmeti u ndje edhe përgjatë bregdetit Tirren të Kalabrisë.
Në sajë të thellësisë së ngjarjes sizmike, aktualisht nuk ka raportime për dëme materiale ose në njerëz.
