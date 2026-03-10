Grand Prix i Formula 1, prezantohet pilotja e re e Ferrarit

Grand Prix i radhës në Formula 1 do të zhvillohet fundjavën e ardhshme në Shanghai, duke shënuar një tjetër ndalesë të rëndësishme në kalendarin e sezonit. Krahas garës kryesore, në këtë event do të jetë e pranishme edhe Akademia e femrave e krijuar nga Formula 1 në vitin 2023, e cila synon të zhvillojë talentet e reja dhe të integrojë vajzat në sportet motorike.
Sezoni 2026 i kësaj akademie do të përbëhet nga shtatë evente, secili me nga dy gara, përfshirë edhe formatin Sprint. Kampionati nis në Shanghai dhe do të përmbyllet në Las Vegas gjatë datave 19–21 nëntor.
Në kalendar janë përfshirë edhe disa prej cirkuiteve më të njohura të botës, si në Jeddah (në pritje të konfirmimit), Montreal, Silverstone Circuit, Circuit Zandvoort dhe Austin.
Talent i ri në Akademinë e Ferrarit
Në qendër të vëmendjes është edhe pilotja e re daneze Alba Larsen, e cila iu bashkua Akademisë së Pilotëve të Scuderia Ferrari në gusht të vitit 2025.
Larsen tërhoqi interesin e programit rinor të Ferrarit pasi fitoi, në moshën vetëm 14-vjeçare, edicionin e katërt të projektit FIA “Girls on Track – Rising Stars”, një iniciativë e krijuar për të promovuar talentet femra në sportet motorike.
Gjatë vitit 2025, ajo zhvilloi sezonin e saj të parë në Akademinë F1, duke konfirmuar potencialin e treguar në testime dhe në procesin e përzgjedhjes. Pilotja arriti disa rezultate me pikë dhe e mbylli kampionatin e saj debutues në vendin e shtatë.
Talentja e re pritet të jetë e pranishme edhe në testet dhe aktivitetet e ardhshme të organizuara nga Ferrari, duke vazhduar rrugëtimin e saj drejt kategorive më të larta të garave automobilistike.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd