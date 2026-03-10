Rusia kërkon t’i jepet fund luftës së Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit

Moska paraqet një projektrezolutë në Këshillin e Sigurimit
Rusia kërkon përfundimin e sulmit luftarak të Amerikës dhe Izraelit kundër Iranit. Ajo ka paraqitur një projektrezolutë në Këshillin e Sigurimit për t’i dhënë fund luftës në rajonin e Azisë Perëndimore.
Në projektrezolutën e dorëzuar në Këshillin e Sigurimit të OKB, Moska kërkon nga të gjitha palët që të ndërprerjn konfliktin dhe të kthehen në negociata.
Në projektrezolutën e paraqitur nga Rusia thuhet se Këshilli i Sigurimit në mënyrë urgjente inkurajon të gjitha palët përkatëse që pa asnjë vonesë më të madhe të kthehen në negociata dhe të shfrytëzojnë plotësisht mjetet diplomatike.
Kjo projektrezolutë shton: “Këshlli i Sigurimit duke theksuar përsëri mbi qëllimet dhe parimet e Kartës së Kombeve të Bashkuar, si dhe duke kujtuar Nenin 2 (4) të Kartës së Kombeve të Bashkuara i cili ndalon plotësisht përdorimin e forcës kundër integritetit territorial ose pavarësisë politike të çdo vendi.
"Këshilli i Sigurimit me tonin më të ashpër dënon të gjitha sulmet kundër popullatës civile dhe infrastrukturave civile dhe kërkon mbrojtjen e tyre dhe thekson zotimin e të gjitha palëve për respektimin e ligjeve ndërkombëtare, duk përfshirë ligjet ndërkombëtare humanitare”, vijojnë drafti rus.
Në pjesën tjetër të kësaj projektrezolute të propozuar nga Rusia thuhet se Këshilli i Sigurimit thekson rëndësinë e garantimit të të gjitha vendeve në rajonin e Azisë Perëndimore dhe përtej këtij rajoni.
Më herët Ministri i Punëve të Jashtme të Rusisë në reagim ndaj luftës në rajonin e Azisë Perëndimore, tha: “Dëshirojmë të përcaktojmë se në çfarë bote po jetojmë, ne besojmë se Amerika duhet të sqarojë programet e veta në lidhje me mënyrën e lidhjes së veprimeve të saj me atë që më parë në botë përkufizohej si normë e veçantë ndërkombëtare”.
Aksioni ushtarak i Amerikës dhe Izraelit kundër Republikës Islamike të Iranit ku si pasojë është vrarë Ajetullah Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik, ka filluar nga mëngjesi i 28 shkurtit 2026. Ky sulm nisi në kohën kur ishin duke u zhvilluar negociatat indirekte mes Iranit dhe Amerikës me ndërmjetësimin e disa vendeve të rajonit.
