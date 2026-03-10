Rritet inflacioni! Arrin nivelin më të lartë në shtatë muaj

Inflacioni në vend shënoi rritje gjatë muajit shkurt, duke arritur në 2.5%, nga 2.3% që ishte në janar. Sipas të dhënave të publikuara nga Instituti i Statistikave i Shqipërisë, ky është niveli më i lartë i inflacionit në shtatë muajt e fundit.
Krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë, rritja e çmimeve është gjithashtu më e lartë. Në shkurt të vitit 2025, inflacioni ishte në nivelin 1.9%.
Sipas statistikave, rritja vjetore e çmimeve në shkurt 2026 është ndikuar kryesisht nga grupi “Qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera”, i cili shënoi rritje prej 5.3%. Pas tij renditen grupet “Sigurime dhe shërbime financiare” me 4.3%, “Argëtim, sport dhe kulturë” me 4.2% dhe “Restorante dhe shërbime akomodimi” me 2.4%.
Rritje janë regjistruar gjithashtu në grupet “Kujdesi personal dhe mallra e shërbime të ndryshme” me 2.3%, “Pije alkoolike dhe duhan” si dhe “Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” me nga 2.2% secili. Ndërkohë, “Shërbimi arsimor” është rritur me 1.9%, ndërsa “Ushqime dhe pije joalkoolike” me 1.7%.
Sa i përket kontributit në inflacion, ndikimin më të madh e ka pasur grupi “Qira, ujë, energji elektrike, gaz dhe karburante të tjera”, me +1.06 pikë përqindje. Pas tij vjen grupi “Ushqime dhe pije joalkoolike”, me +0.60 pikë përqindje.
Kontribute më të vogla kanë dhënë edhe grupet “Mobilje, pajisje shtëpie dhe mirëmbajtje e shtëpisë” (+0.15 pikë përqindje), “Restorante dhe shërbime akomodimi” (+0.13 pikë përqindje), “Pije alkoolike dhe duhan” (+0.11 pikë përqindje) dhe “Kujdesi personal dhe mallra e shërbime të ndryshme” (+0.10 pikë përqindje).
Ndërkohë, sipas projeksioneve të Banka e Shqipërisë, inflacioni pritet të rikthehet pranë objektivit prej 3% gjatë gjysmës së parë të këtij viti.
Megjithatë, zhvillimet ndërkombëtare, veçanërisht tensionet dhe lufta në Lindjen e Mesme, si edhe rritja e shpejtë e çmimeve të naftës, mund të ndikojnë në rritjen e mëtejshme të inflacionit gjatë muajve në vijim.
Aktualisht, norma bazë e interesit në Shqipëri qëndron në nivelin 2.5%, por skenarët e rinj inflacionistë mund të sjellin një rishikim të projeksioneve dhe një kurs të ri të politikës monetare.
