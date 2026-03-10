Kursi i këmbimit sot: Me sa po këmbehen dollari dhe euro

Tregu valutor në vend paraqitet relativisht i qëndrueshëm gjatë ditës së sotme, ndërsa monedhat kryesore të huaja vijojnë të këmbehen me nivele të përafërta me ditët e fundit.
Sipas të dhënave të publikuara nga Ora News, Dollari Amerikan blihet me 82.3 lekë dhe shitet me 83.5 lekë.
Ndërkohë, Euro këmbehet me 95.6 lekë në blerje dhe 96.3 lekë në shitje.
Edhe monedhat e tjera të rëndësishme paraqiten me këto nivele në tregun valutor:
Franga Zvicerane blihet me 105.8 lekë dhe shitet me 106.8 lekë.
Paundi Britanik blihet me 110 lekë dhe shitet me 111 lekë.
Dollari Kanadez këmbehet me 60.4 lekë në blerje dhe 61.7 lekë në shitje.
Ndryshimet në kursin e këmbimit ndikohen nga zhvillimet në tregjet ndërkombëtare financiare, si edhe nga kërkesa dhe oferta në tregun vendas.
