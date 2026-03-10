Sulm i ri me dronë dhe raketa nga Irani ndaj Emirateve të Bashkuara Arabe

Emiratet e Bashkuara Arabe janë përballur me një sulm të ri me dronë dhe raketa nga Irani, në ditën e njëmbëdhjetë të konfliktit në Lindjen e Mesme.
Lajmi është bërë i ditur nga Ministria e Mbrojtjes e Emirateve të Bashkuara Arabe, sipas raportimit të Agence France-Presse.
Në një reagim zyrtar të publikuar në rrjetin social X, ministria njoftoi se sistemet e mbrojtjes ajrore janë aktivizuar për t’iu përgjigjur sulmit.
“Mbrojtja ajrore e Emirateve të Bashkuara Arabe aktualisht po i përgjigjet kërcënimeve me raketa dhe dronë nga Irani”, thuhet në deklaratën zyrtare të ministrisë.
Në deklaratë nuk janë dhënë ende detaje të mëtejshme lidhur me dëmet apo viktimat e mundshme nga sulmi.
