Horoskopi i Paolo Fox për sot, e martë 10 mars 2026: të gjitha shenjat

Lexoni horoskopin e ditës nga Paolo Fox për të zbuluar çfarë sjellin yjet: pasqyra astrologjike për sot, e martë 10 mars 2026, për çdo shenjë të zodiakut. Gjithçka për dashurinë, punën, mirëqenien dhe fatin.
Dashi
E marta nis me Hënën në favorin tënd, një situatë astrologjike e rëndësishme dhe e fuqishme. Më pas do të kemi edhe Diellin në shenjën tënde nga e premtja 20: këtë vit pranvera fillon pikërisht atë ditë. Çfarë duhet të bësh? Sigurisht të ringjallësh dashurinë dhe miqësitë, sepse me Venusin në shenjë është e vështirë në këtë periudhë të qëndrosh mënjanë. Më në fund reagon, sidomos nëse dikush ka provuar të të pengojë: gjithçka rifillon ngadalë… Një kapitull i jetës tënde po mbyllet dhe një tjetër po hapet.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Dita nis me një energji që të mbështet dhe të bën më të sigurt në zgjedhjet e tua. Ndjen se diçka po vihet sërish në lëvizje dhe se stina që po vjen shënon për ty një fillim të ri. Në marrëdhëniet sentimentale dhe në miqësi mund të rikuperosh entuziazmin, duke treguar anën më të sinqertë dhe të drejtpërdrejtë të karakterit tënd. Pas pengesave të mundshme ose njerëzve që kanë provuar të të frenojnë, tani gjen forcën për të reaguar me vendosmëri. Nuk ka nevojë të nxitosh: çdo hap i bërë me vetëdije e forcon pozicionin tënd dhe të lejon të rindërtosh gjithçka mbi baza më të forta.
Demi
Pasi kalove kundërshtimet e Hënës, tani ndihesh shumë më mirë dhe, për më tepër, ditët e 12 dhe 13 mund të sjellin një element shtesë force, një energji që reflektohet në punë. Këtu po u drejtohem edhe atyre që vitin e kaluar kanë mbetur të bllokuar nga probleme, madje edhe nga çështje ekonomike të pazgjidhura. Është koha të rikthesh qetësinë që përfshin edhe dashurinë dhe kush është vetëm duhet të shikojë përreth.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Pas një periudhe më të rëndë tani ndjen një lehtësim, sikur më në fund mund të marrësh frymë më lirshëm. Ky moment mund të shënojë fillimin e vendimeve të rëndësishme, mbylljen e një faze të jetës dhe hapjen e një sezoni të ri plot mundësi. Ditët qendrore të javës premtojnë një shtysë konkrete në planin profesional, sidomos për ata që kanë përjetuar ndërprerje projektesh ose vështirësi ekonomike. Energjia e rikthyer ndikon edhe në humor dhe në ndjenja. Nëse je beqar, mund të tregohesh më i hapur ndaj njohjeve të reja. Gjetja e stabilitetit brenda vetes të lejon të përballesh me punën dhe marrëdhëniet me më shumë besim, pa peshën e shqetësimeve të së kaluarës.
Binjakët
Sot ndihesh pak i hutuar. Gjëja e çuditshme është se je i paqartë edhe pse kohët e fundit ke vendosur vetë, në mënyrë të ndërgjegjshme, të bësh një ndryshim, të ndryshosh rol ose të transformosh jetën tënde. E them gjithmonë: ti, Binjak, je kurioz, prandaj kur situata bëhet e mërzitshme përpiqesh ta eliminosh dhe hidhe me kokë në diçka që ndoshta nuk e njeh, në diçka që mund të të sjellë gëzim por edhe ankth. Tani ndodhesh në një fazë tranzicioni ku mendon të fillosh diçka të re, por ke frikë përfundimin. Duke parë yjet, përfundimi do të jetë pozitiv; megjithatë sot përpiqu të mbash nën kontroll emocionet negative.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ke zgjedhur të ndryshosh dhe tani përballesh me dyshimet tipike të çdo fillimi të ri. Natyrë jote kurioze të shtyn drejt përvojave të panjohura, por pasiguria mund të krijojë frikë. Është normale të luhatesh mes entuziazmit dhe dyshimit kur braktis një situatë të njohur për diçka tjetër. Brenda teje bashkëjetojnë dëshira për rinovim dhe nevoja për siguri. Perspektivat mbeten pozitive, por sot është mirë të shmangësh mendimet tepër pesimiste.
Gaforrja
Javët e fundit duhet të kenë sjellë tashmë një ide të mirë ose një përmirësim. Ata që mund ta matin ecurinë e punës së tyre përmes miratimeve ose përfitimeve ekonomike, mendoj se me Merkurin në favor gjatë javëve të fundit kanë marrë diçka më shumë. A ka një afat për të paraqitur idetë, për të bërë hapa të caktuar apo për të rregulluar disa llogari? Po, është 20 marsi. Prandaj gjithçka që lind nga sot deri në atë datë është e rëndësishme. Në dashuri ka nevojë për një rishikim të situatës, sepse jo të gjithë janë të bindur ose ka diçka për t’u sqaruar.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ka shenja rritjeje në planin profesional; rezultatet konkrete ose vlerësimet që ke marrë të kanë dhënë konfirmime. Tani hapet një fazë në të cilën mund të strukturosh më mirë propozimet dhe projektet, me një afat që i bën gjërat më konkrete. Edhe në ndjenja lind nevoja për qartësi: disa situata kërkojnë një bisedë të sinqertë për të kuptuar drejtimin që po merr marrëdhënia. Përballimi i çështjeve ekonomike ose emocionale me qartësi mendimi të lejon të ndërtosh baza më të forta.
Luani
Yjet janë në anën tënde. Tani duhet të përpiqesh të tregosh forcën tënde në mënyrë aktive, ndoshta edhe duke mbyllur marrëdhënie me njerëz që nuk janë më në nivelin tënd. E di që të pëlqen të përballesh dhe të sfidosh të tjerët, por nuk ka kuptim të dëmtohesh duke kërkuar situata të pamundura; zgjidhja varet nga ty. Në këto dy ditë mund të ketë një shtysë të rëndësishme në punë, edhe përmes thirrjeve për bashkëpunime të përkohshme ose detyra të reja.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndihesh i mbështetur nga yjet dhe gati të tregosh aftësitë e tua pa hezitim. Disa marrëdhënie nuk të përfaqësojnë më dhe mund të vendosësh të distancohesh për të ruajtur energjinë tënde. Dëshira për të treguar forcën është e madhe, por ndonjëherë është më e mençur të zgjedhësh mirë me kë përballesh. Në punë mund të vijnë sinjale interesante, edhe përmes propozimeve të përkohshme ose bashkëpunimeve të reja.
Virgjëresha
Në këtë periudhë jo gjithçka është e qartë, por pjesa më e vështirë ka kaluar sepse Saturni nuk është më kundër teje. Megjithatë Dielli, Merkuri dhe Marsi janë në opozitë, prandaj mbeten disa dyshime për t’u sqaruar. Ka një shqetësim të vogël të brendshëm: edhe nëse duhet të mbyllësh një marrëdhënie ose të hapësh një tjetër, ndodhesh në një gjendje të çuditshme, sepse duhet të përpiqesh të ndërmjetësosh ose të presësh. Në disa raste të veçanta mund të jetë i nevojshëm ndërhyrja e personave të jashtëm, ekspertëve, madje edhe e avokatëve ose noterëve për të rregulluar gjithçka. Situata astrologjike mes sot dhe nesër është pak konfuze, por nga e premtja pritet një përmirësim.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndjen ende disa pasiguri, sikur disa çështje nuk janë plotësisht të përcaktuara. Megjithatë, krahasuar me të kaluarën, presioni është më i vogël dhe mundësitë për zgjidhje janë më të mëdha. Në marrëdhëniet personale ose profesionale mund të përballesh me situata delikate që kërkojnë ekuilibër dhe diplomaci. Në raste më të ndërlikuara mund të nevojitet ndihma e një personi të jashtëm për të rregulluar detaje praktike ose ligjore. Mes sot dhe nesër konfuzioni mund të rritet pak, por që nga e premtja situata fillon të përmirësohet.
Peshorja
Çfarë po ndodh me zemrën tënde? Është një periudhë e veçantë: ata që kanë një lidhje prej kohësh nuk përballen me probleme të pazgjidhshme, por do të dëshironin të kalonin më shumë kohë me partnerin, të qëndronin pranë dikujt me emocione më të thella. Ndoshta është momenti i duhur për të organizuar një pushim ose për të ndryshuar pak rutinën dhe për të qenë më mirë bashkë në një situatë tjetër. Në dashuri ka një ndryshim krahasuar me të kaluarën; ata që janë vetëm për momentin shikojnë, vëzhgojnë, por nuk bëjnë hapa përpara.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Në dashuri ndjen nevojën për të rinovuar emocionet, edhe kur nuk ka konflikte të dukshme. Dëshiron më shumë prani, më shumë ndarje momentesh dhe situata që thyejnë rutinën. Krijimi i një mundësie ndryshe nga zakonisht mund të forcojë lidhjen dhe të rikthejë entuziazmin. Nëse je beqar, preferon të vëzhgosh dhe të vlerësosh para se të ekspozohesh. Po kërkon diçka që pasqyron vërtet ndjenjat e tua, pa detyrime.
Akrepi
Qielli vazhdon të jetë i rëndësishëm për ty. Mund të them se horoskopi është i mirë deri të shtunën në mëngjes; nuk do të thotë që më pas gjërat nuk do të funksionojnë, por mendoj se të dielën mund të ndihesh nën presion sepse po lëviz me ritëm të lartë dhe po bën gjëra të mëdha. Kjo vlen sidomos për ata që punojnë në mënyrë të pavarur: zakonisht ata mund ta matin më mirë ecurinë e punës së tyre. Në ndjenja ka diçka më shumë: yjet favorizojnë marrëdhëniet.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Kjo periudhë të gjen në qendër të vëmendjes, me rezultate që mund të rriten shpejt sidomos deri të shtunën. Po angazhohesh maksimalisht dhe kjo sjell edhe njëfarë presioni, veçanërisht drejt fundjavës. Ata që punojnë në mënyrë të pavarur mund të shohin më qartë përparimin që kanë bërë. Bashkëpunimet dhe kontaktet bëhen një pikë force, duke sjellë mundësi konkrete. Investimi në marrëdhëniet e duhura rrit mundësitë për sukses.
Shigjetari
Hëna në shenjën tënde të shtyn drejt veprimit. Venusi në një shenjë zjarri si e jotja flet për emocione, kështu që është e qartë se do të ketë një zgjim edhe në ndjenja. Mendojmë për dashurinë, për miqësitë, për ardhjen e bashkëpunimeve të reja, edhe në formën e partneriteteve që mund të ndihmojnë të kapërcehet një bllokim i së kaluarës në punë. Ditët e fundit nuk ka pasur një shpërthim të madh zhvillimesh, por nga data 20, me Diellin në favor në fillim të pranverës, diçka më shumë do të ndodhë. Ditë aktive.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Ndihesh energjik dhe gati për t’u rikthyer në lojë, sidomos në planin emocional dhe në marrëdhënie. Emocionet bëhen sërish protagoniste dhe mund të forcosh lidhje të dobishme edhe në punë. Disa situata profesionale kanë mbetur të bllokuara, por klima po ndryshon dhe me ardhjen e pranverës ndjen një shtysë më të fortë. Miqësitë dhe bashkëpunimet mund të ndihmojnë për të zgjidhur çështje që kanë mbetur pezull.
Bricjapi
Ruhu nga njerëzit mosbesues, që mund të të bëjnë shumë komplimente por nuk janë të sinqertë. Në fakt shumë të lindur në këtë shenjë tani duhet të bëjnë një përzgjedhje të kujdesshme të njerëzve përreth. Ka gjasa që të duhet të punosh dyfish për të marrë atë që meriton dhe Saturni në një pozicion të veçantë tregon se edhe çështjet që lidhen me punën dhe shtëpinë, si prona, qira apo kontrata, duhet të analizohen me kujdes. Është një horoskop i rëndësishëm për të sqaruar situatën në familje. Rishikim i llogarive, çështje që lidhen me shtëpinë ose familjen duhen sistemuar. Në punë duhet të përballesh me situata të rëndësishme. Nëse nuk ndihesh i vlerësuar mund të mendosh edhe të reagosh ose të kërkosh alternativa të tjera.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Jo të gjithë janë të besueshëm dhe tani preferon të rrethohesh vetëm nga njerëz të sinqertë. Në punë ndjen se duhet të provosh më shumë për të marrë atë që meriton. Edhe çështjet praktike që lidhen me shtëpinë, kontratat ose marrëveshjet kërkojnë vëmendje dhe saktësi. Kjo periudhë favorizon sqarimet, si në punë ashtu edhe në familje.
Ujori
Ky është një qiell rikuperimi. Për më tepër sot Hëna është në favorin tënd. Një dashuri mund të lindë në këtë periudhë dhe kjo energji pozitive mund të sjellë përgjigje edhe për çiftet e vjetra. Me fjalë të tjera do të hapësh sytë: nëse një dashuri ishte një iluzion do ta kuptosh, nëse ishte e pamundur do të jetë më e lehtë të largosh pengesat dhe të përqendrohesh në diçka tjetër. Është një qiell propozues sepse Venusi është rikthyer në favor; ka nevojë për liri dhe për ndjenja të sinqerta.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Je në një fazë sqarimi dhe rinovimi në ndjenja. Energjitë favorizojnë takime dhe zbulime, duke të lejuar të shohësh më qartë situatat që më parë dukeshin të paqarta. Disa iluzione mund të bien, por kjo do të të ndihmojë të çlirohesh nga lidhje jo të sinqerta. Në marrëdhënie kërkon hapësirë, sinqeritet dhe respekt për pavarësinë tënde. Me këtë vetëdije mund të hapesh ndaj përvojave më të kënaqshme. Edhe një ndryshim ambienti ose një udhëtim i shkurtër mund të të ndihmojë të gjesh entuziazëm dhe perspektiva të reja.
Peshqit
Me Diellin, Merkurin, Marsin dhe Jupiterin në favor ky është një qiell i fuqishëm dhe gjithçka që ke treguar, provuar ose eksperimentuar gjatë javëve të fundit ose ka funksionuar ose është gati të funksionojë. E vetmja gjë që nuk duhet të bësh është të dorëzohesh tani, do të ishte një gabim. Sot dhe nesër mund të ketë lodhje, ndoshta edhe pak apati dhe mund të mos ndihesh shumë i fortë. Por nëse shikojmë yjet, nga data 12 e tutje rikuperimi është i qartë, me një përmirësim që përfshin edhe dashurinë. Ata që duan ta zyrtarizojnë një lidhje do të kenë mundësi të bëjnë një hap të rëndësishëm deri në verë.
Reflektime dhe një thellim mbi qiellin e sotëm:
Periudha që po jeton mbetet e pasur me mundësi, edhe pse sot dhe nesër mund të ndjesh një rënie energjie. Megjithatë rezultatet e iniciativave të fundit janë të dukshme. Edhe në dashuri hapet një skenar pozitiv, sidomos për ata që duan t’i japin stabilitet një marrëdhënieje.
