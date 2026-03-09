Plagosja e turkut Halil Ulçar, mister rrethanat dhe autorët

Një shtetas turk, Halil Uçar, 39 vjeç, u plagos mbrëmjen e sotme në Sauk, në Tiranë. Sipas Policisë së Shtetit, ngjarja ndodhi brenda një lokali në këtë zonë.
I plagosuri është dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Policia dhe grupi hetimor po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për identifikimin e autorit, por deri më tani nuk ka dhënë detaje mbi personin që qëlloi me armë ndaj Uçarit.
Njoftimi i Policisë
“Më datë 09.03.2026, rreth orës 19:25, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi i huaj turk H. U., 39 vjeç, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në një lokal në Sauk. 39-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.”
Hetimet për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e rrethanave vijojnë.
