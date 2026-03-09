Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Plagosja e turkut Halil Ulçar, mister rrethanat dhe autorët
Transmetuar më 09-03-2026, 21:50

Një shtetas turk, Halil Uçar, 39 vjeç, u plagos mbrëmjen e sotme në Sauk, në Tiranë. Sipas Policisë së Shtetit, ngjarja ndodhi brenda një lokali në këtë zonë.

I plagosuri është dërguar menjëherë në spital për ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia dhe grupi hetimor po punojnë për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes dhe për identifikimin e autorit, por deri më tani nuk ka dhënë detaje mbi personin që qëlloi me armë ndaj Uçarit.

Njoftimi i Policisë

“Më datë 09.03.2026, rreth orës 19:25, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi i huaj turk H. U., 39 vjeç, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në një lokal në Sauk. 39-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.”

Hetimet për identifikimin e autorit dhe zbardhjen e rrethanave vijojnë.

Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.

