Serbia vendos Shqipërinë dhe Kroacinë në listën e vendeve me rrezik për udhëtim

Serbia ka përfshirë Shqipërinë dhe Kroacinë në listën e vendeve për të cilat u rekomandohet qytetarëve të saj kujdes gjatë udhëtimeve. Vendimi është bërë publik nga Ministria e Punëve të Jashtme e Serbisë në kuadër të një sistemi rekomandimesh për udhëtimet jashtë vendit.
Pas përshkallëzimit të tensioneve në Lindjen e Mesme dhe luftës në Iran, ministria serbe publikoi një listë këshillash udhëtimi. Sipas këtij klasifikimi, Kroacia është vendosur në kategorinë e vendeve që duhet të vizitohen vetëm “në raste të nevojës ekstreme”, ndërsa për Shqipërinë rekomandohen “masa paraprake shtesë”.
Sistemi i rekomandimeve funksionon sipas një modeli të quajtur “semafor”. Kategoritë përfshijnë: udhëtim të lirë me kujdes të zakonshëm (e gjelbër), udhëtim me masa paraprake shtesë (e verdhë), udhëtim vetëm në rast nevoje ekstreme (e portokalltë) dhe udhëtim që nuk rekomandohet (e kuqe).
Ministri i Jashtëm i Serbisë, Marko Gjurić, deklaroi se rekomandimet janë bërë për të informuar qytetarët për rreziqet e mundshme gjatë udhëtimeve. Sipas tij, gjatë hartimit të tyre janë marrë në konsideratë faktorë të ndryshëm, përfshirë situatën e sigurisë dhe incidentet që mund të prekin qytetarët serbë jashtë vendit.
Megjithatë, ish-diplomati kroat Božho Kovačević e cilësoi vendimin si një veprim që mund të përkeqësojë marrëdhëniet mes vendeve të rajonit. Ai tha se ky hap mund të lidhet edhe me zhvillimet politike dhe me marrëveshjen e bashkëpunimit në mbrojtje të nënshkruar më herët nga Shqipëria, Kroacia dhe Kosova.
Ndërkohë, Ministria e Jashtme e Kroacisë reagoi duke theksuar se Kroacia mbetet një nga vendet më të sigurta në Evropë dhe se çdo vit mirëpret miliona turistë.
Sa i përket Shqipërisë, autoritetet serbe theksuan se nuk ka kërcënime serioze për sigurinë e vizitorëve, por gjatë sezonit turistik qytetarëve u rekomandohet të tregojnë kujdes për dokumentet dhe sendet personale.
Deri tani, Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme e Shqipërisë nuk ka dhënë një koment zyrtar për këtë vendim.
Pavarësisht tensioneve politike, Shqipëria dhe Kroacia mbeten ndër destinacionet e preferuara të pushimeve për turistët nga Serbia, veçanërisht gjatë sezonit veror.
