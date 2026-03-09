Kush është turku që mbeti i plagosur në Tiranë?

Një konflikt mes dy shtetasve turq është regjistruar në zonën e Sauk, në Tiranë, ku si pasojë njëri prej tyre ka mbetur i plagosur me armë zjarri.
Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur në ambientet e një lokali, ku një sherr mes dy personave ka agravuar deri në përdorimin e armës së zjarrit.
I plagosur ka mbetur shtetasi turk Halil Uçar, i cili është qëlluar në shpatull gjatë konfliktit. Ai është transportuar për ndihmë mjekësore në një spital privat, ku ndodhet jashtë rrezikut për jetën.
Burime nga Policia e Shtetit bëjnë me dije se gjendja shëndetësore e të plagosurit paraqitet e qëndrueshme.
Ndërkohë, grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes.
