Plagosje me armë zjarri në Tiranë. Një shtetas turk përfundon në spital
Transmetuar më 09-03-2026, 20:36

Një shtetas turk ka mbetur i plagosur me armë zjarri mbrëmjen e sotme në zonën e Sauk, në Tiranë.

Sipas informacioneve paraprake, ngjarja ka ndodhur brenda një lokali, ku dyshohet se pas një konflikti është qëlluar me armë zjarri ndaj një personi. I plagosuri është transportuar menjëherë në spital për të marrë ndihmë mjekësore dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Policia ka mbërritur në vendngjarje dhe ka nisur hetimet për të zbardhur rrethanat e incidentit dhe për të identifikuar autorin.

Njoftimi i policisë

Policia e Shtetit bëri me dije se më datë 9 mars 2026, rreth orës 19:25, është paraqitur për mjekim në spital shtetasi turk H. U., 39 vjeç, i cili dyshohet se është plagosur me armë zjarri në një lokal në zonën e Saukut.

Sipas policisë, 39-vjeçari ndodhet jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për identifikimin dhe kapjen e autorit, si dhe për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes.

