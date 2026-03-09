Aksident me vdekje në Shkodër. Mjeti përplaset me shtyllën, humb jetën drejtuesi

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e sotme në Shkodër.
Sipas informacionit paraprak, rreth orës 19:25, në aksin rrugor “Shtoj – Ish-Reparti Ushtarak”, në një rrugë dytësore, shtetasi Naim Kurtoviq, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit.
Për pasojë, automjeti është përplasur me një shtyllë dhe më pas me një mur rrethues.
Si rezultat i përplasjes, drejtuesi i mjetit, shtetasi Naim Kurtoviq ka humbur jetën në vendngjarje.
Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
Bashkohu me kanalin e NOA WhatsApp për lajmet më të fundit direkt në celularin tënd