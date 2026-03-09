Shqipëri Kosovë Maqedoni Ballkan Botë Ekskluzive
Aksident me vdekje në Shkodër. Mjeti përplaset me shtyllën, humb jetën drejtuesi
Transmetuar më 09-03-2026, 20:34

Një aksident me pasojë vdekjen është regjistruar mbrëmjen e sotme në Shkodër.

Sipas informacionit paraprak, rreth orës 19:25, në aksin rrugor “Shtoj – Ish-Reparti Ushtarak”, në një rrugë dytësore, shtetasi Naim Kurtoviq, duke drejtuar automjetin e tij, dyshohet se ka humbur kontrollin mbi drejtimin e mjetit.

Për pasojë, automjeti është përplasur me një shtyllë dhe më pas me një mur rrethues.

Si rezultat i përplasjes, drejtuesi i mjetit, shtetasi Naim Kurtoviq ka humbur jetën në vendngjarje.

Ndërkohë, grupi hetimor ndodhet në vendin e ngjarjes dhe po punon për sqarimin e plotë të rrethanave të aksidentit.

