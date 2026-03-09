Ushqimet që nuk rekomandohen gjatë muajit të shenjtë të Ramazanit

Muaji i Ramazani është një periudhë e shenjtë gjatë së cilës besimtarët agjërojnë nga agimi deri në perëndim të diellit. Një ditë e gjatë pa ushqim dhe pa ujë mund të bëjë që në momentin e iftarit njerëzit të ndihen shumë të uritur dhe të konsumojnë ushqime jo gjithmonë të përshtatshme për organizmin.
Personat që zgjedhin të agjërojnë këshillohen t’i kushtojnë vëmendje të veçantë ushqyerjes gjatë kësaj periudhe. Ndryshimi i rutinës së të ngrënit gjatë Ramazanit mund të shkaktojë shqetësime dhe të rrisë ndjeshmërinë ndaj disa ushqimeve, veçanërisht atyre me përmbajtje të lartë sheqeri ose yndyre.
Në përgjithësi, rekomandohet të shmangen ose të kufizohen disa lloje ushqimesh gjatë kësaj periudhe.
Ushqimet e skuqura dhe të yndyrshme
Ushqimet e skuqura, si patate të skuqura, përmbajnë një përqindje të lartë yndyre dhe natriumi. Konsumimi i shpeshtë i tyre mund të rrisë ndjenjën e lodhjes dhe rraskapitjes gjatë agjërimit.
Ushqimet me shumë kripë
Produkte si turshi përmbajnë sasi të lartë natriumi. Kripa e tepërt mund të dehidratojë trupin dhe të ndikojë në aftësinë e tij për të përthithur lëngjet e nevojshme gjatë natës.
Ushqimet me përmbajtje të lartë sheqeri
Ëmbëlsirat dhe ushqimet me shumë sheqer shpesh kanë shumë kalori, por pak vlera ushqyese. Edhe pse japin energji të menjëhershme, ajo zgjat për një kohë të shkurtër dhe pasohet nga ndjenja e lodhjes.
Ushqimet që përmbajnë kafeinë
Produkte si çokollatë ose pijet me kafeinë mund të veprojnë si diuretikë. Kjo do të thotë se ato mund të bëjnë që trupi të humbasë më shumë lëngje, kripëra dhe minerale të rëndësishme, të cilat janë thelbësore gjatë ditës së agjërimit.
Ekspertët e ushqyerjes rekomandojnë që gjatë Ramazanit të zgjidhen ushqime të balancuara, të pasura me proteina, fibra dhe lëngje, në mënyrë që organizmi të ketë energjinë dhe hidratimin e nevojshëm gjatë gjithë ditës së agjërimit.
