‘Kur dikush sulmon Qipron, sulmon të gjithë Evropën’! Franca dërgon anije luftarake në Mesdhe dhe paralajmëron Iranin

Franca ka vendosur të dislokojë rreth një duzinë anijesh ushtarake në Deti Mesdhe, Deti i Kuq dhe potencialisht në Ngushtica e Hormuzit, si pjesë e mbështetjes mbrojtëse për aleatët e saj të kërcënuar nga tensionet në Lindjen e Mesme. Lajmi është bërë i ditur nga presidenti francez Emmanuel Macron.
Macron foli nga Qipro, përpara se të vizitonte aeroplanmbajtësen Charles de Gaulle, e cila mbërriti këtë fundjavë në Mesdheun lindor. Ai u përpoq të qetësonte homologun e tij qipriot pas raportimeve për dronë iranianë që u kapën duke u drejtuar drejt ishullit javën e kaluar.
“Ne jemi të lidhur me njëri-tjetrin nga partneritete strategjike dhe vendosje trupash që kanë ndodhur ditët e fundit. Prania jonë krah për krah tregon forcën dhe qëndrueshmërinë e këtyre partneriteteve”, u shpreh Macron.
Sipas tij, qëllimi i këtij dislokimi është garantimi i lirisë së lundrimit dhe sigurisë detare në rajon, veçanërisht në Mesdheun lindor dhe në Detin e Kuq, nga Kanali i Suezit deri në Ngushtica Bab el‑Mandeb.
Macron theksoi gjithashtu se operacioni do të zhvillohet në kuadër të misionit evropian Aspides, një koalicion me seli në Greqia, që aktualisht koordinohet nga autoritetet greke. Sipas tij, Franca do të kontribuojë në planin afatgjatë me dy fregata të dedikuara për këtë mision.
Presidenti francez shtoi se po përgatitet edhe një mision mbrojtës për shoqërimin e anijeve tregtare dhe tankerëve, me qëllim rihapjen graduale të Ngushticës së Hormuzit, e cila konsiderohet jetike për tregtinë ndërkombëtare dhe transportin e gazit dhe naftës.
Gjatë një takimi trepalësh me kryeministrin e Greqia, Kyriakos Mitsotakis, dhe presidentin e Qipro, Nikos Christodoulides, Macron deklaroi se Franca do të vazhdojë të mbetet e pranishme si forcë mbrojtëse në Mesdhe, Detin e Kuq dhe në Ngushticën e Hormuzit.
Nga baza ushtarake ajrore Andreas Papandreou në Qipro, Macron theksoi se çdo sulm ndaj ishullit konsiderohet si sulm ndaj gjithë Evropës.
“Kur dikush sulmon Qipron, sulmon të gjithë Evropën”, tha ai, duke shtuar se solidariteti francez ndaj Qipros është i menjëhershëm dhe i fortë, veçanërisht pas sulmeve me dronë dhe raketa që çuan në vendosjen e sistemit të mbrojtjes ajrore Mistral air defense system dhe fregatës FS Languedoc në zonë.
Macron shtoi se Parisi po ndjek nga afër situatën në Liban dhe reagimin e Izrael ndaj Hezbollah, duke theksuar se qëllimi kryesor është parandalimi i përshkallëzimit të mëtejshëm të konfliktit dhe ruajtja e stabilitetit rajonal.
“Siguria e të gjithë evropianëve është interesi ynë i përbashkët”, përfundoi Macron.
Shënim: Disa imazhe gjenden nga interneti, që konsiderohen të jenë në domenin publik. Nëse dikush pretendon pronësinë, ne do të citojmë autorin, ose, sipas kërkesës, do të heqim menjëherë imazhin.
