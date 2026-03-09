Protesta e 12 marsit, Berisha thirrje intelektualëve: Heshtja juaj është ndihmë për regjimin

Kryetari i Partia Demokratike e Shqipërisë, Sali Berisha, deklaroi se 12 marsi do të jetë “dita e pranverës së demokracisë”, duke u bërë thirrje qytetarëve të marrin pjesë në protestën e paralajmëruar para Parlamentit.
Protesta pritet të zhvillohet në të njëjtën ditë me seancën parlamentare ku pritet të diskutohen edhe raportet e Këshilli i Mandateve për zv/kryeministren Belinda Balluku.
“12 marsi është një ditë e madhe. Më 12 mars të gjithë shqiptarët para Parlamentit. Është dita e pranverës së demokracisë, dita e përmbysjes së madhe të narkoregjimit. Në orën 10:00 e gjithë Shqipëria te Parlamenti. Ne do t’i japim përgjigjen e merituar Edi Rama dhe bandës së tij”, deklaroi Berisha.
Gjatë fjalës së tij, Berisha akuzoi shumicën qeverisëse se po përdor mbrojtjen parlamentare për të mbrojtur, sipas tij, aferat e qeverisë.
“Sot deputetët e partisë së krimit, me në krye kreun e organizatës kriminale, Edi Rama, njoftuan atë që e dinte çdo shqiptar: se do të përdorin si mburojë Belinda Ballukun për vjedhjet që, sipas tij, janë bërë nga kryeministri dhe anëtarë të tjerë të qeverisë”, tha Berisha.
Gjatë foltores së përjavshme para Kryeministria e Shqipërisë, ai u bëri gjithashtu thirrje intelektualëve dhe të rinjve që të reagojnë dhe të mos qëndrojnë në heshtje.
“Në këtë kuadër kam një thirrje të veçantë për çdo intelektual shqiptar: të dalë nga guaska e konformizmit. Heshtja juaj është mbështetja më e fuqishme për këtë regjim”, u shpreh Berisha.
Ai iu drejtua gjithashtu mësuesve, mjekëve, inxhinierëve, ekonomistëve dhe juristëve, duke theksuar se sipas tij konformizmi me qeverinë është “gabim i pafalshëm”.
Sipas Berishës, intelektualët kanë përgjegjësi të veçantë për të reaguar ndaj zhvillimeve politike në vend dhe për të mbrojtur interesat e shoqërisë.
Në përfundim, ai u bëri thirrje qytetarëve që të marrin pjesë në protestën e 12 marsit para Parlamentit.
