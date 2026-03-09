Gjykata Kushtetuese pezulloi dekretin e Vjosa Osmanit, reagon Vetëvendosja

Kosovë – Shefja e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje (LVV), Arbërie Nagavci, ka reaguar pas vendimit të Gjykata Kushtetuese e Kosovës, e cila pezulloi dekretin e presidentes Vjosa Osmani.
Përmes një postimi në rrjetin social Facebook, Nagavci u shpreh se vendimi i Gjykatës Kushtetuese është thelbësor për respektimin e rendit kushtetues, funksionimin demokratik të institucioneve dhe garantimin e stabilitetit institucional në vend.
Ajo theksoi se kërkesa e LVV-së është e drejtë dhe se argumentet e paraqitura janë të qarta dhe të bazuara në Kushtetutë. Në fund, Nagavci shtoi se pret një trajtim profesional nga Gjykata dhe miratimin e kërkesës së tyre.
Reagimi i Arbërie Nagavci:
“Mirëpresim vendosjen e masës së përkohshme nga Gjykata Kushtetuese ndaj dekretit të Presidentes. Besojmë se kërkesa jonë është e drejtë dhe se argumentet tona janë të qarta e të bazuara në Kushtetutë. Presim një trajtim profesional nga Gjykata dhe miratimin e kërkesës sonë.”
Nagavci theksoi gjithashtu se, sipas kërkesës së paraqitur, pritet që Gjykata të nxjerrë një aktgjykim me të cilin të anulohet Dekreti nr. 24/2026, i datës 6 mars 2026, për shpërndarjen e Legjislaturës së Dhjetë të Kuvendi i Republikës së Kosovës.
Po ashtu, ajo kërkoi që deputetët të vazhdojnë përpjekjet për zgjedhjen e presidentit ose presidentes së re brenda afatit kushtetues prej 60 ditësh nga nxjerrja e aktgjykimit.
Sipas Nagavcit, vendimi i Gjykatës Kushtetuese është thelbësor për respektimin e rendit kushtetues, funksionimin demokratik të institucioneve dhe garantimin e stabilitetit institucional në vend.
